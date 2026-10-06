Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ASIA-C1-NASSR-KAWASAKIAFP
Karim Malim
Traduit par

« Je suis riche et je n'ai pas besoin de courir » : un aveu choquant qui révèle la mentalité de Jhon Durán

J. Duran
Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
Manchester United vs Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League
Aston Villa vs Brentford
Aston Villa
Brentford
Rizespor vs Fenerbahce
Rizespor
Fenerbahce
Super Lig
Colombie
Arabie saoudite
Angleterre
Turquie

Farid révèle le secret de la rébellion de l'attaquant colombien

L'argent n'a pas été une motivation suffisante pour pousser John Durán à fournir davantage d'efforts sur le terrain, selon les révélations de son ancien coéquipier Fred, qui a raconté des coulisses étonnantes sur la mentalité de l'attaquant colombien durant leur période commune à Fenerbahçe, en affirmant que le joueur prenait les entraînements à la légère malgré son jeune âge.

Fred, ancienne star de Manchester United, a déclaré que Durán refusait parfois de s'investir sérieusement à l'entraînement, se contentant d'affirmer qu'il avait déjà gagné suffisamment d'argent pour assurer son avenir et celui de sa famille.

Lors de son intervention dans le podcast « Charla », Fred a confié : « Je lui disais : allez Durán, allons nous entraîner et courir un peu, mais il me répondait : mon frère, je suis déjà riche, je n'ai pas besoin de courir. »

Il a ajouté que Durán se rendait parfois au service médical pour éviter le travail, soulignant que l'attaquant colombien estimait qu'accroître sa fortune n'était pas une priorité pour lui, après avoir assuré l'avenir de sa famille pour de longues années.

Fred a expliqué : « Lorsqu'il a rejoint le Zénith, je lui ai dit : maintenant tu vas gagner de plus en plus d'argent, et il m'a répondu : mon frère, plus il y a d'argent, mieux c'est. Et il disait parfois qu'il avait déjà assuré son avenir et celui de sa famille pour les trois générations à venir. »

La relation de Durán avec la discipline au sein de Fenerbahçe n'était pas idéale, puisqu'il avait provoqué la colère de l'entraîneur portugais José Mourinho après s'être absenté au début de l'une des séances d'entraînement.

Mourinho avait alors déclaré que ce comportement représentait un manque de respect envers l'équipe, insistant sur l'existence de règles claires au sein du club, et que celui qui ne les respecte pas doit en assumer les conséquences.



Durán s'était fortement illustré avec Aston Villa après son transfert depuis le Chicago Fire, inscrivant 20 buts en 78 matchs, avant son transfert à Al-Nassr dans le cadre d'un gros contrat.

Depuis, le joueur a enchaîné plusieurs expériences sous forme de prêts, notamment à Fenerbahçe, au Zénith Saint-Pétersbourg et à Benfica, sans parvenir jusqu'à présent à s'imposer durablement.

À Benfica, Durán, âgé de 22 ans, a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, dont deux seulement comme titulaire, et a inscrit deux buts, tandis que son contrat avec Al-Nassr court jusqu'en 2030, avec une option pour le club portugais de le recruter définitivement.

Quant à Fred, il avait rejoint Fenerbahçe après son départ de Manchester United en 2023, et a disputé 129 matchs avec le club turc, inscrivant 12 buts, avant son retour au Brésil cette année pour rejoindre l'Atlético Mineiro, après cinq années passées sous le maillot de Manchester United.


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google