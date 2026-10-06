L'argent n'a pas été une motivation suffisante pour pousser John Durán à fournir davantage d'efforts sur le terrain, selon les révélations de son ancien coéquipier Fred, qui a raconté des coulisses étonnantes sur la mentalité de l'attaquant colombien durant leur période commune à Fenerbahçe, en affirmant que le joueur prenait les entraînements à la légère malgré son jeune âge.

Fred, ancienne star de Manchester United, a déclaré que Durán refusait parfois de s'investir sérieusement à l'entraînement, se contentant d'affirmer qu'il avait déjà gagné suffisamment d'argent pour assurer son avenir et celui de sa famille.

Lors de son intervention dans le podcast « Charla », Fred a confié : « Je lui disais : allez Durán, allons nous entraîner et courir un peu, mais il me répondait : mon frère, je suis déjà riche, je n'ai pas besoin de courir. »

Il a ajouté que Durán se rendait parfois au service médical pour éviter le travail, soulignant que l'attaquant colombien estimait qu'accroître sa fortune n'était pas une priorité pour lui, après avoir assuré l'avenir de sa famille pour de longues années.

Fred a expliqué : « Lorsqu'il a rejoint le Zénith, je lui ai dit : maintenant tu vas gagner de plus en plus d'argent, et il m'a répondu : mon frère, plus il y a d'argent, mieux c'est. Et il disait parfois qu'il avait déjà assuré son avenir et celui de sa famille pour les trois générations à venir. »

La relation de Durán avec la discipline au sein de Fenerbahçe n'était pas idéale, puisqu'il avait provoqué la colère de l'entraîneur portugais José Mourinho après s'être absenté au début de l'une des séances d'entraînement.

Mourinho avait alors déclaré que ce comportement représentait un manque de respect envers l'équipe, insistant sur l'existence de règles claires au sein du club, et que celui qui ne les respecte pas doit en assumer les conséquences.









Durán s'était fortement illustré avec Aston Villa après son transfert depuis le Chicago Fire, inscrivant 20 buts en 78 matchs, avant son transfert à Al-Nassr dans le cadre d'un gros contrat.

Depuis, le joueur a enchaîné plusieurs expériences sous forme de prêts, notamment à Fenerbahçe, au Zénith Saint-Pétersbourg et à Benfica, sans parvenir jusqu'à présent à s'imposer durablement.

À Benfica, Durán, âgé de 22 ans, a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, dont deux seulement comme titulaire, et a inscrit deux buts, tandis que son contrat avec Al-Nassr court jusqu'en 2030, avec une option pour le club portugais de le recruter définitivement.

Quant à Fred, il avait rejoint Fenerbahçe après son départ de Manchester United en 2023, et a disputé 129 matchs avec le club turc, inscrivant 12 buts, avant son retour au Brésil cette année pour rejoindre l'Atlético Mineiro, après cinq années passées sous le maillot de Manchester United.



