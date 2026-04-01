« Je suis prêt à accepter une baisse de salaire dans ce club... » Cancelo laisse entrevoir un départ de Barcelone

Le Portugais João Cancelo, joueur du FC Barcelone, a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club catalan, alors que son avenir reste incertain à l'issue de la saison en cours.

Cancelo joue à Barcelone depuis le dernier mercato hivernal, en provenance du club saoudien Al-Hilal, dans le cadre d'un prêt.

Barcelone souhaite conserver Cancelo à la fin de la saison sans verser d'argent au club saoudien, mais Al-Hilal insiste pour obtenir 15 millions d'euros en échange du départ de la star portugaise.

Face à l'incertitude qui plane sur son avenir, l'ancien joueur de Manchester City a déclaré sur la chaîne portugaise Canal 11 qu'il tiendrait à revenir à Benfica à un moment donné.

Il a ajouté, selon le site « Football España » : « J'ai déjà gagné plus que ce que j'espérais, mais jouer pour Benfica, c'est comme jouer au basket, et par amour pour ce club, j'accepterais une baisse de salaire. »

Cancelo a débuté sa carrière professionnelle à Benfica, avant de jouer pour plusieurs grands clubs mondiaux tels que la Juventus, le Bayern Munich, Manchester City et Barcelone, mais il semble avoir la nostalgie de ses années passées au sein du club portugais.

Malgré les intentions sérieuses de Barcelone de garder Cancelo, le club élabore des plans de secours au cas où le transfert ne pourrait se faire gratuitement depuis le club saoudien Al-Hilal. À cet égard, les noms d'Alejandro Grimaldo, arrière latéral de Bayer Leverkusen, et d'Andrea Cambiaso, joueur de la Juventus, sont évoqués pour compenser le départ éventuel de Cancelo.

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