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Fabian Hurzeler a réaffirmé son engagement envers Brighton & Hove Albion après une période d’intenses spéculations le liant au poste vacant à Manchester United. L’entraîneur de Brighton, qui a mené son équipe à la deuxième place de Premier League, s’est exprimé après avoir reçu le soutien public du propriétaire du club, Tony Bloom.

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L’entraîneur de Brighton clarifie son avenir après les spéculations autour de Manchester United

L’entraîneur de Brighton, Hurzeler, a réagi aux rumeurs entourant son avenir, assurant rester entièrement concentré sur son projet à l’Amex Stadium. Le technicien allemand a suscité un vif intérêt après un excellent début de saison. Selon certaines informations, il figurait sur la liste de Manchester United après le limogeage de Michael Carrick. Si les dirigeants du club d’Old Trafford ont finalement opté pour Mauricio Pochettino, la cote de Hurzeler continue de grimper dans toute l’Europe .

Les propos de l’entraîneur de 33 ans font suite à une déclaration ferme du président de Brighton, Bloom, qui a récemment affirmé que le club se battrait « incroyablement fort » pour conserver son entraîneur. Hurzeler a tenu à répondre au soutien affiché par les dirigeants du club lors de sa dernière prise de parole devant les médias. « J’ai beaucoup parlé de son [Bloom] soutien, de sa confiance et de sa foi en moi. C’est un privilège de travailler ici et, depuis mon arrivée, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant d’autres clubs, mais ce ne sont que des rumeurs et je suis pleinement engagé envers ce club. »

Des nouvelles contrastées concernant les blessures à Brighton

Avant son prochain match, Brighton a reçu des nouvelles contrastées concernant l’état de forme de plusieurs joueurs importants de l’équipe première. L’équipe pourra compter sur Chema Andres et Yankuba Minteh, tous deux disponibles pour être sélectionnés.

Les nouvelles sont également encourageantes en attaque, où Stefanos Tzimas et Kaoru Mitoma se rapprochent chacun d’un retour en pleine forme alors que le calendrier se densifie. Tout n’est toutefois pas positif pour le club de la côte sud, puisque Zadok Yohanna est forfait.

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Brighton se tourne vers le défi Hull City

La prochaine étape pour Brighton sera un déplacement dans le nord pour affronter Hull City, une équipe qui a gagné le respect de Hurzeler après avoir réussi son retour en Premier League.

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L’entraîneur de Brighton a souligné la discipline tactique du promu et sa capacité à mettre en difficulté même les adversaires les plus talentueux. Brighton occupe actuellement la deuxième place de Premier League avec 22 points après 10 matches, à cinq longueurs du leader Arsenal, tandis que Hull City est 13e avec 11 points.

Hurzeler respecte l’organisation tactique de Hull City

Évoquant la menace que représente Hull, Hurzeler a pointé plusieurs domaines précis dans lesquels son adversaire pourrait mettre son équipe en difficulté. « Ils font un travail impressionnant. Ils sont très bien organisés. Arsenal a souffert, nous devrons donc être patients. Nous savons qu’ils sont bons dans les transitions, qu’ils possèdent des qualités individuelles et qu’ils sont dangereux sur coups de pied arrêtés. Je ne pense pas que ce soit un déplacement facile », a expliqué l’entraîneur de Brighton lors de sa conférence de presse d’avant-match.