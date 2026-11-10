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Le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong a affirmé que son avenir à long terme se situait au cœur du jeu plutôt qu’en défense. Il est revenu sur son passage temporaire au poste de latéral droit à Barcelone et a évoqué les demandes de ses entraîneurs de pallier les absences en défense.

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De Jong revient sur ses passages en défense sous Flick et Xavi

Frenkie de Jong a été très clair sur le poste qu’il préfère occuper à son retour en sélection des Pays-Bas. Interrogé par ESPN avant les matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Grèce et l’Allemagne, le milieu de terrain est revenu sur son apparition surprise au poste d’arrière droit avec Barcelone face à l’Atlético de Madrid, sous les ordres de Hansi Flick.

De Jong est toujours prêt à se sacrifier pour l’équipe en cas d’urgence, mais il a souligné que ses missions défensives ne pouvaient être que temporaires.

Flick, tout comme ses prédécesseurs Ronald Koeman et Xavi, l’a déjà utilisé en défense centrale lors de matches nécessitant des ajustements tactiques urgents.

De Jong insiste : ses passages en défense restent des « incidents »

Face aux journalistes à Zeist, De Jong a souri lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à jouer en défense avec les Pays-Bas, avant d’écarter fermement cette possibilité.

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« Si l’entraîneur me demande de jouer en défense, alors je joue en défense. Mais ce ne sera pas le cas à long terme. Tout le monde sait que je suis milieu de terrain », a déclaré De Jong.

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Revenant sur son bref passage au poste d’arrière droit le week-end dernier, il a ajouté : « L’entraîneur est venu me voir juste avant la pause et m’a demandé si je pouvais, ou si cela me dérangeait, de jouer arrière droit pendant quinze minutes. Ensuite, je retournerais au milieu de terrain. Ça m’allait. Tout le monde sait très bien que je suis milieu de terrain, pas défenseur. »

Ses précédents passages en défense centrale sous les ordres d’entraîneurs de renom

De Jong a rappelé que jouer plus bas en défense n’avait rien de nouveau pour lui : plusieurs entraîneurs de renom lui ont déjà demandé de dépanner en défense centrale à l’Ajax et à Barcelone.

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« D’autres entraîneurs l’ont fait. Parfois à l’Ajax, parfois au Barça, avec Koeman à l’époque aussi, et parfois avec Xavi », s’est souvenu De Jong.

« C’étaient vraiment des incidents, ou des situations où il nous fallait encore gagner. Il y a donc des entraîneurs qui m’ont placé à ce poste et, franchement, je pense pouvoir bien m’en sortir. »

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Son rétablissement complet renforce les options des Pays-Bas au milieu de terrain

Ses blessures et les péripéties de l’été étant désormais derrière lui, De Jong se sent en forme, motivé et pleinement concentré sur son rôle préféré au milieu de terrain, où il peut dicter le jeu.

Même s’il cherche encore à retrouver le rythme nécessaire pour disputer un match entier de 90 minutes, le milieu de terrain se sent solide physiquement et prêt à tenir un rôle central dans l’équipe néerlandaise.

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Les Pays-Bas compteront sur son sang-froid et sa qualité technique dans l’entrejeu lors des rendez-vous importants face à la Grèce et à l’Allemagne.