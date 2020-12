"Je suis le patron" - Le jour où Loïc Rémy a rencontré le phénomène Eden Hazard

Dans des propos accordés à Goal, Loïc Rémy s'est confié sur son passage à Chelsea, où il a notamment croisé la route du "génie" Eden Hazard.

Loic Remy ne s'inquiète pas pour Eden Hazard au . Le Français a expliqué à Goal qu'il a réalisé que le Belge était un "génie" la première fois qu'ils ont joué un match ensemble à . Hazard a déménagé de Stamford Bridge à l'Estadio Santiago Bernabeu à l'été 2019 pour une somme proche des 90 millions d'euros, mais l'ailier a été ravagé par des blessures et n'a inscrit que trois buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs de la Maison Blanche.

Certains experts espagnols ont déjà perdu espoir en Eden Hazard, tandis que les médias se concentrent désormais sur les espoirs de Madrid de signer la superstar du Kylian Mbappe l'été prochain. Cependant, Remy dit que Hazard a le talent et, plus important encore, la confiance, pour prouver sa valeur.

"Je connaissais Eden avant de signer pour Chelsea", raconte le Français, qui a passé trois ans à Chelsea entre 2014 et 2017, à Goal. "J'avais l'habitude de jouer contre lui quand j'étais à Marseille et Nice, et il était à . Alors, lors de ma première séance à Chelsea, il est arrivé sur le terrain d'entraînement les lacets défaits et m'a accueilli. Je lui ai demandé : Vas-tu vraiment t'entraîner comme ça ? Il a dit : 'Oui, pas de problème'. J'avais envie de participer à une séance d'entraînement à Chelsea et je savais que l'intensité serait très élevée parce que c'est un si grand club et je me suis mis la pression pour performer à 100%", a raconté l'attaquant tricolore.

"Alors, quand j'ai regardé Eden... Il n'a pas bien défendu non plus dans la séance, il a donné le ballon et, à la fin de l'entraînement, j'ai demandé : 'Vous vous entraînez comme ça '? Il était comme : 'Ne vous inquiétez pas, je suis le patron'. Mais pas de manière arrogante, car il peut être décontracté quand il parle. Puis vient le premier match pour Chelsea et je suis sur le banc contre Swansea City (septembre 2014). Diego Costa a marqué un triplé, alors Jose Mourinho m'amène et j'ai marqué un premier but, mais seulement après qu'Eden ait dansé autour de la surface avec le ballon avant de donner à Oscar", s'est ensuite souvenu Loïc Rémy, ancien des Blues.

"J'étais si heureux dans le vestiaire après. Puis, Eden est venu vers moi et m'a dit : 'Maintenant tu vois qui est le patron'. Et il était le patron à ses propres yeux parce qu'il faisait tout paraître facile, c'est un tel génie. Au Real Madrid, les attentes sont encore plus élevées qu'à Chelsea, mais tout est question de travail acharné et de récupération. Il est si important de rester en forme et il le sait, donc je ne m'inquiète pas pour lui. Rappelez-vous, chaque joueur traverse des moments difficiles, même les meilleurs".

Rémy a lui aussi eu ses propres problèmes au cours d'une carrière nomade, durant laquelle il est passé par QPR, , Lille et maintenant Caykur Rizespor. "Avec l'argent si élevé dans le sport, les attentes deviennent si élevées et les fans s'attendent à ce que vous jouiez bien chaque week-end. En tant qu'être humain, vous pouvez toujours avoir des moments faibles mais les gens ne veulent pas le voir. Mon passage à Lille a été l'exemple parfait car j'ai été critiqué avant même de toucher un ballon pour le club. J'étais contrarié par ce que les médias français ont écrit mais je suis resté silencieux et je pense que quand je suis parti, les opinions ont changé", a-t-il confié, lucide.

"Il suffit d'accepter les critiques et lorsque vous traversez les mauvais moments, vous gardez la tête haute, faites preuve de fierté et livrez-vous sur le terrain. Tout n'est pas génial d'être footballeur, mais cela ne changera jamais. Je n'ai pas trop d'amis dans le football. Je reste pour moi et je protège simplement ma famille. J'ai toujours pensé que c'était la meilleure façon d'être. J'essaie juste de bien faire mon travail tout le temps et d'être professionnel. Chelsea était le plus haut niveau que j’ai atteint, bien sûr, et quand j’y suis allé, c’était vraiment difficile pour moi de le gérer. Nous avions été champions sous Mourinho mais je n’ai pas beaucoup joué", poursuit Loïc Rémy.

"Ma carrière s'était très bien déroulée à ce moment-là. J'ai eu une saison fantastique à Newcastle et Chelsea m'a acheté. Aller à Chelsea a arrêté ma course et c'était frustrant parce que je voulais entrer et continuer à progresser. Pourtant, je ne pense pas que ce soit une erreur d’y être allé. Certainement pas, j’ai eu des expériences avec Didier Drogba, John Terry et Hazard. J’ai beaucoup appris. C'était difficile de rester parce que je ne jouais pas assez et finalement tu as l'impression de perdre ton temps. Cela a ralenti ma carrière. Bien sûr, je voulais faire plus, briller et jouer. Mais c'est beau là-bas avec l'ambiance, le stade et les supporters", se souvient le Français, pas rancunier.

"Cela arrive à beaucoup de joueurs et finalement vous voyez que l'argent est là mais le plaisir ne l'est pas. J'ai préféré gagner moins d'argent et jouer. Je parlais de cette façon au club et j'ai senti qu'il était temps de m'en aller". Maintenant âgé de 33 ans, Remy évolue dans la première division turque avec Rizespor et a marqué six buts en neuf matchs cette saison, ce qu'il attribue à une approche encore plus professionnelle de sa forme physique. "J'ai eu des moments difficiles avec beaucoup de blessures, surtout pendant mon séjour en ", révèle Remy. "Alors, j’ai décidé de faire appel à un physiothérapeute, qui est de garde 24 heures sur 24 pour moi".

"C'est pourquoi je me sens si bien en ce moment. Si j'avais su avant que ce serait si utile, alors je l'aurais fait plus tôt. Je pense que quand tu es jeune, tu ne penses pas à ces choses. Mais je connais mon corps maintenant et cela a été essentiel pour rester en forme. J'ai plus à donner donc je ne pense pas à prendre ma retraite maintenant".