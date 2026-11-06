« Je suis inquiet » : Jose Mourinho tire la sonnette d’alarme pour le Real Madrid avant un duel éprouvant face à Valence

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Jose Mourinho assure ne pas s’inquiéter de la prochaine trêve internationale, alors que le Real Madrid se prépare à affronter Valence en Liga. L’entraîneur portugais se concentre plutôt entièrement sur la menace que représente une équipe de Valence fraîche et déterminée à Mestalla.

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Mourinho ne s’inquiète pas de la trêve

Mourinho a écarté les inquiétudes liées à la récente trêve internationale avant le retour du Real Madrid en Liga. L’entraîneur portugais prépare son équipe à un déplacement difficile face à Valence, à Mestalla. Le Real Madrid entrera en lice samedi soir pour la 12e journée. Beaucoup de joueurs clés de Mourinho passeront les deux prochaines semaines à voyager et à jouer pour leurs pays respectifs.

Mais les engagements internationaux de ses joueurs ne sont pas la priorité de l’entraîneur madrilène pour l’instant. Toute son attention est tournée vers l’obtention d’un bon résultat face à un adversaire redoutable en championnat.

Un rude défi à Mestalla

La principale préoccupation de Mourinho est l’avantage physique dont Valence pourrait disposer ce week-end. Il a souligné que son prochain adversaire avait pu préparer ce choc sans interruption. Devant les médias à la Ciudad Real Madrid, Mourinho a exposé clairement ses priorités immédiates.

« Je suis préoccupé par le match de demain, préoccupé, si l’on peut dire », a expliqué Mourinho sur le site officiel du club. « Ce qui me préoccupe, c’est la difficulté du match de demain. L’équipe nationale n’est pas un problème. Il faut que les sélectionneurs respectent les joueurs, le temps de jeu qu’ils leur accordent et leur protection contre d’éventuelles blessures. »

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Le respect des engagements en sélection

Alors que les entraîneurs de club déplorent souvent la trêve internationale, Mourinho a livré une analyse étonnamment mesurée de la situation. Il a souligné que représenter son pays restait une fierté pour ses joueurs, à condition que leur temps de jeu soit géré avec précaution.

Prochains matchs VAL LaLiga 15:00 RMA

« Cela ne m’inquiète pas du tout qu’un joueur ait l’honneur de jouer pour son pays », a-t-il ajouté. « Pour moi, le problème, c’est le match de demain contre une équipe fraîche, qui a eu toute la semaine pour se préparer, avec un entraîneur qui ne se soucie pas de savoir si son équipe jouera bien ou non, mais qui veut gagner à tout prix. C’est un match très difficile, et c’est cela qui me préoccupe. »

Les trois points en ligne de mire à Mestalla

La victoire est impérative pour le Real Madrid face à Valence ce week-end. L’équipe de Mourinho occupe actuellement la troisième place de Liga avec 27 points en 11 matches, à trois points du leader, le FC Barcelone. De son côté, le FC Barcelone doit affronter l’Atlético de Madrid, deuxième du classement, dans une autre rencontre. Ce résultat pourrait offrir au Real Madrid l’occasion d’accentuer la pression en tête du classement.