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Nouvel épisode dans les discussions autour du milieu de terrain du Bayern Munich Lennart Karl : le président d’honneur du FCB, Uli Hoeneß, défend les mises en garde qu’il a adressées au joueur de 18 ans.

Dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » du Bayerischer Rundfunk, Hoeneß a déclaré au sujet de Karl : « Je crois que j’ai contribué à 50 % de ses buts ces derniers jours, après que quelqu’un a dit quelque chose sur sa vie privée. Nous avons aussi le devoir de guider un peu les jeunes joueurs. »

Karl sort d’une semaine réussie : mardi soir, il a ouvert le score lors de la victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Samedi, il a aussi marqué face à Mayence 05 en Bundesliga (2-1), portant provisoirement le score à 2-0 pour le club le plus titré d’Allemagne.

Auparavant, un débat sur le mode de vie de Karl et ses activités sur les réseaux sociaux avait éclaté, lancé par les propos critiques de Hoeneß sur le comportement du grand espoir, qui avait notamment annoncé « une discussion sérieuse ». « J’ai beaucoup d’expérience et, si un jeune de 18 ans n’accepte plus rien de ma part, alors il faut que nous arrêtions », a précisé le dirigeant de longue date du FCB.

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Après son forfait pour la Coupe du monde en raison d’une déchirure musculaire et l’arrêt forcé qui a suivi, Karl a traversé la première baisse de forme de sa carrière. Mais il est désormais de nouveau sur une pente ascendante et a été récompensé par son but à Madrid.

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Après le match, ce n’est toutefois pas seulement son but qui a fait les gros titres, mais aussi sa célébration : Karl a d’abord fêté son but au milieu d’un groupe de joueurs munichois, avant de faire un geste « blabla » avec les deux mains. On ne sait pas à qui il s’adressait. Interrogé sur la possibilité que ce geste lui ait été destiné, Hoeneß a répondu : « Je ne sais pas, mais ça ne me dérange pas non plus. » Dans ce contexte, l’homme de 74 ans a rappelé un cas similaire dans le passé, lorsque les dirigeants expérimentés du club étaient également intervenus : « Bastian Schweinsteiger a déjà eu les ongles noirs. Franz Beckenbauer avait alors dit : “Je vais les lui arracher.” »

Getty Images

Combien de buts Lennart Karl a-t-il marqués cette saison ?

Karl a disputé 14 matches officiels avec le FCB cette saison, mais n’a passé qu’une seule fois l’intégralité des 90 minutes sur le terrain. Il a totalisé cinq contributions décisives (trois buts et deux passes décisives).

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Il rejoindra ensuite la sélection nationale. Le joueur, qui compte quatre sélections en équipe nationale A, a été convoqué par le sélectionneur Jürgen Klopp pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre).