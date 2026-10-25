« La décision est définitive, je suis désormais allemand », a déclaré le défenseur de 19 ans du FC Augsbourg à Sky, à la mi-temps du match de son équipe contre l'Union Berlin.

« J'y ai réfléchi très longtemps avec ma famille et je n'ai pas non plus disputé la Coupe du monde aux États-Unis. J'ai grandi ici, je me sens allemand et je veux porter l'aigle sur la poitrine », a poursuivi Banks, qui possède également la nationalité américaine par son père.

Il y a environ un mois déjà, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans, Antonio Di Salvo, avait révélé que Louey Ben Farhat, du Karlsruher SC, avait lui aussi été convaincu de faire carrière en équipe d'Allemagne.

« Nous échangeons depuis très, très longtemps. Je suis fier d'avoir réussi à donner à ces deux joueurs l'envie de jouer pour l'équipe nationale allemande », avait alors déclaré Di Salvo.

Banks et Ben Farhat avaient tous deux joué chez les jeunes pour le pays d'origine de leur père, Ben Farhat ayant même évolué avec l'équipe A de Tunisie. « Tous deux avaient aussi la possibilité de disputer, peut-être même, une Coupe du monde », avait ajouté Di Salvo.

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Le choix de Banks en faveur de l'Allemagne suscite du mécontentement aux États-Unis

Le sélectionneur « trouve impressionnant, courageux et plein d'assurance qu'ils changent de fédération parce qu'ils se sentent allemands, parce qu'ils veulent poursuivre leur parcours avec l'Allemagne et parce qu'ils se sentent aussi capables, s'ils réalisent de bonnes performances, de jouer peut-être en équipe nationale A ».

Le fait que Banks ait renoncé à disputer la Coupe du monde avec les États-Unis et refusé une convocation du sélectionneur de l'équipe A, Mauricio Pochettino, pour les deux matches amicaux contre la Belgique et le Portugal en mars a notamment suscité un vif mécontentement chez la légende américaine Landon Donovan.