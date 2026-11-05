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Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Je suis désolé pour lui » : l'ancienne star du Barça révèle le vrai secret de la crise de Vinicius

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« Il n'est pas à son meilleur niveau depuis des mois »

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Un ancien joueur du Barça s'est exprimé sur la situation du Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, affirmant qu'il traverse une période très difficile depuis plusieurs mois.

Vinicius ne vit pas sa meilleure période, et les critiques visant ses performances commencent à s'intensifier. L'attaquant brésilien est désormais bien loin de ce joueur qui faisait la différence et qui s'était imposé auparavant comme l'un des footballeurs les plus décisifs au monde.

Samuel Umtiti, ancien défenseur du Barça, a été on ne peut plus franc : il n'a pas caché son inquiétude au sujet de la situation du joueur brésilien.

 Umtiti a déclaré dans des propos tenus à la radio « RMC » : « J'ai de la peine pour lui ! Il n'est pas à son meilleur niveau depuis des mois. Il souffre dans les derniers gestes et gâche beaucoup d'occasions. Il ne représente plus cette présence terrifiante. »

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08 nov. 2026

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 L'ancien joueur français a laissé entendre que les racines de ce déclin pourraient remonter à la déception qu'il a ressentie après avoir perdu la course au Ballon d'Or 2024.

Umtiti a ajouté : « Il a été très affecté depuis qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or. Il est difficile de retrouver cette étincelle que Vinicius possédait auparavant », exprimant sa conviction que le joueur brésilien a perdu une grande partie de ce trait qui faisait que les adversaires le craignaient sur le terrain.

De son côté, Predrag Mijatovic, ancien joueur du Real Madrid, estime lui aussi que Vinicius est très loin de son niveau habituel.

 Il pense que l'augmentation de la concurrence et de la pression affecte négativement ses performances, déclarant : « Auparavant, il n'avait pas de véritable concurrence à son poste, mais désormais elle est bien présente, et cela se voit clairement. Il joue sous une grande pression ; il veut être décisif à chaque instant, et il est actuellement bien loin de son meilleur niveau. »

Malgré cela, Mijatovic reste confiant dans la capacité du joueur à revenir. Il a déclaré à la radio « Cadena SER » : « Je pense qu'il a besoin de calme. La saison est encore longue, et s'il se concentre sur le fait de progresser, il pourra certainement revenir et redevenir un joueur décisif. »

 Mijatovic a également indiqué que José Mourinho pourrait être l'entraîneur approprié pour gérer cette situation.

 

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