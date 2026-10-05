Dans le podcast « Charla », Fred a été interrogé sur le coéquipier le plus « fou » de sa carrière et n’a pas eu à réfléchir longtemps. Son choix s’est porté sur Jhon Duran. Selon le Brésilien, l’attaquant, avec lequel il a autrefois évolué à Fenerbahçe Istanbul, se moquait « de tout ».

Fred a étayé son jugement avec toutes sortes d’anecdotes sur le Colombien. Un jour, il lui aurait proposé d’effectuer une séance supplémentaire au centre d’entraînement du cador turc. « Allons nous entraîner, allons courir un peu là-bas », lui aurait-il lancé. Mais la réponse de Duran l’aurait aussitôt refroidi. « Il a répondu : “Mec, je suis déjà riche, je n’ai pas besoin de courir.” Ensuite, il est allé au service médical et il y a traîné sans rien faire. »

Une attitude plus que discutable pour un professionnel qui a encore ses plus grandes années de football devant lui. Pourtant, le parcours de Duran soulève de nombreuses interrogations. Et sa carrière en Europe avait pourtant commencé de manière prometteuse. Après avoir quitté le Chicago Fire pour Aston Villa en Premier League début 2023 pour environ 30 millions d’euros, il s’est rapidement fait un nom grâce à son sens du but. Le FC Bayern Munich l’a également constaté, lorsque les Villans ont infligé en octobre 2024 à Vincent Kompany sa première défaite en match officiel comme entraîneur du Bayern.

Où Jhon Duran a-t-il été transféré depuis Aston Villa ?

C’est Duran qui a inscrit le but décisif en fin de match, surprenant Manuel Neuer d’un lob malin. Ensuite, il aurait volontiers changé de camp. « Le FC Bayern est le club de mes rêves » et « l’un des clubs où j’aimerais jouer », déclarait alors Duran. L’ex-capitaine Emiliano Martinez s’enthousiasmait : « Il peut devenir l’un des meilleurs attaquants du monde. » Mais, comme on le sait, il n’a toujours pas atterri à Munich à ce jour. À la place, une véritable odyssée a suivi. Mais pas dans le but de trouver le meilleur ensemble possible entre environnement et succès. Plutôt, à en croire les apparences, avec l’objectif de faire arriver le plus d’argent possible sur son compte.

Après deux ans et 20 buts en Angleterre, Duran, alors que le Real Madrid et le PSG auraient même manifesté leur intérêt, a pris la direction d’Al-Nassr à l’été 2025 pour la coquette somme de 77 millions d’euros, devenant à l’époque le deuxième transfert le plus cher de l’histoire de l’Arabie saoudite. Le club de Cristiano Ronaldo lui a offert un contrat lucratif jusqu’en 2030 et un salaire annuel estimé à 20 millions d’euros. Seulement six mois plus tard, il a été prêté à Fenerbahçe Istanbul.

Getty Images

Pourquoi Jhon Duran a mis fin à son prêt à Fenerbahçe Istanbul

À peine arrivé, il s’est déjà attiré les foudres de Jose Mourinho pour avoir manqué la reprise de l’entraînement. « C’est irrespectueux. Il y a des règles claires et quiconque ne les respecte pas doit s’attendre à des conséquences », aurait déclaré le Portugais. Comme il s’est aussi rapidement mis à dos son successeur Domenico Tedesco, Duran a mis fin à son prêt début février. Son salaire élevé a toutefois empêché un maintien à portée du très haut niveau européen, raison pour laquelle il s’est fait prêter au Zenit Saint-Pétersbourg jusqu’à l’été.

Les apparitions internationales étaient interdites à Duran en raison de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. L’idée selon laquelle l’argent serait sa plus grande motivation s’en est trouvée renforcée. Fred est lui aussi allé dans ce sens. « Quand il a rejoint le Zenit, je lui ai dit : “Oh, maintenant tu vas gagner encore plus d’argent.” Il a répondu : “Mec, plus il y en a, mieux c’est, plus il y en a, mieux c’est.” » Dans ses conversations avec l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Duran aurait toujours insisté sur le fait que : « J’ai déjà sauvé ma vie, celle de ma famille et celle de trois générations. »

Après neuf matches, un but et une passe décisive avec le Zenit, un retour dans le désert à la fin de la saison n’a de nouveau pas eu lieu. Duran évolue désormais en prêt à Benfica Lisbonne. De retour dans le football de haut niveau, mais avant tout comme remplaçant, Duran compte jusqu’ici douze apparitions et tout de même deux buts.



