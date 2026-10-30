Younes Belhanda, ancienne star de la sélection du Maroc, a relancé la polémique autour du penalty manqué par Brahim Diaz d'une « panenka » en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face au Sénégal, en avançant une hypothèse surprenante sur ce qui s'est passé, tout en reconnaissant qu'il ne détenait aucune preuve pour étayer sa conviction.

Lors de son passage dans l'émission « Rio­lo Club » sur la chaîne RMC française, Belhanda est revenu sur ce penalty survenu dans les dernières minutes du temps additionnel de la finale, lorsque le Maroc a obtenu une occasion en or de remporter le titre devant son public, mais il s'est finalement incliné sur le score de 0-1 après que la rencontre s'est prolongée en prolongation, au cours de laquelle Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal à la 94e minute.

Brahim Diaz, joueur du Real Madrid, s'était chargé de l'exécution du penalty à la 90e+8, mais il a choisi de le tirer en « panenka », le ballon finissant dans les mains du gardien sénégalais Édouard Mendy, à la grande stupéfaction du public marocain.

Belhanda a déclaré à propos du penalty : « Au début, j'ai ressenti de la colère envers lui, mais au final, tu te dis : j'aurais pu être à sa place et faire la même chose. »

Belhanda avance une hypothèse surprenante au sujet du penalty

Malgré sa reconnaissance de l'erreur de Diaz, Belhanda a refusé de qualifier sa tentative de geste stupide, estimant que son appréciation aurait été totalement différente si le joueur avait réussi à marquer.

Il a expliqué : « Parce que s'il l'avait marqué, regardez Zinédine Zidane en finale. Quand il a inscrit son but face à l'Italie en finale de la Coupe du Monde 2006, j'ai dit que c'était un joueur exceptionnel et que ce qu'il avait fait était fabuleux. »

Mais l'ancien joueur de Nice et de Montpellier, qui évolue actuellement dans les rangs d'Al-Sailiya au Qatar, est allé plus loin, dévoilant une conviction personnelle sur les circonstances du penalty.

Belhanda a déclaré : « Je pense qu'ils se sont arrangés au sujet du penalty. Je pense que Brahim Diaz a dit au gardien qu'il allait le faire. »

Et il a ajouté, en expliquant le fondement de ses soupçons : « Je le pense parce que la réaction des joueurs sénégalais face au penalty ne donnait pas l'impression qu'ils étaient surpris. Tu connais la nature des émotions dans une finale pareille. C'est ce que je pense, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a aucune preuve, c'est juste un ressenti. »

Les déclarations de Belhanda demeurent une simple hypothèse personnelle, puisqu'il n'a fourni aucune preuve attestant l'existence d'un accord entre Diaz et le gardien sénégalais concernant l'exécution du penalty ou son issue.

Un quart d'heure de chaos a précédé le penalty

Les déclarations de Belhanda s'inscrivent dans le cadre de la polémique persistante autour des dernières minutes de la finale, qui a connu une forte tension après l'octroi du penalty au Maroc à l'issue d'un recours à l'assistance vidéo, au moment où la sélection sénégalaise avait de son côté contesté l'annulation d'un but qu'elle avait inscrit auparavant, en raison d'une faute sur Achraf Hakimi.

Les événements se sont envenimés après la décision de l'arbitre, au milieu des protestations des joueurs sénégalais et du départ de l'équipe du terrain, ainsi que de l'envahissement de la pelouse par certains supporters, avant la reprise du match et l'exécution du penalty par Diaz après un long arrêt de jeu.

L'émotion était manifeste chez Diaz après avoir manqué le penalty, des larmes apparaissant dans ses yeux, avant son remplacement quelques minutes plus tard.

Malgré la défaite du Maroc sur le terrain, le dossier a connu un nouveau rebondissement environ deux mois plus tard, lorsque la commission d'appel de la Confédération Africaine de Football a décidé, le 17 mars, de considérer le Sénégal perdant par forfait sur le score de 0-3, en se fondant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition, relatifs au départ du terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre.

Mais la Fédération sénégalaise de football a fait appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui devrait rendre son verdict à la fin du mois de novembre, laissant l'affaire ouverte à de nouveaux développements.