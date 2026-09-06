Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Buffon a déclaré : « Je suis curieux de voir Woltemade. Je veux voir si sa puissance physique, ses 198 centimètres, combinés à une excellente technique, seront aussi dominants que je l’attends. »





Comme l’avait déjà fait auparavant l’ancien expatrié italien Karl-Heinz Riedle (60 ans), Buffon dit que Woltemade lui rappelle le jeune Zlatan Ibrahimovic. Il a autrefois joué deux ans avec l’ancienne star suédoise sous le maillot de la Vieille Dame. Interrogé sur la possibilité que Woltemade puisse avoir une influence similaire à celle d’Ibrahimovic, Buffon a répondu : « Je dirais oui. Woltemade peut être un véritable atout. »

Un peu moins confiant concernant Woltemade et, plus généralement, le secteur offensif de la Juve, Gianluca Zambrotta (48 ans), coéquipier de Buffon lors du titre mondial de 2006. Ce dernier se plaignait récemment dans la Gazzetta : « (Randal) Kolo Muani et Woltemade ont inscrit au total cinq buts en 2026. Nous ne parlons pas ici de n’importe quelle équipe, mais de la Juventus. »

L’ancien défenseur aurait, s’il avait été dirigeant des Bianconeri, préféré un autre attaquant en pointe plutôt que les deux anciens buteurs de Bundesliga : « L’effectif de la Juventus est bien fourni sur le plan quantitatif, mais j’aurais tout fait pour garder Vlahovic. » Le Serbe a toutefois rejoint gratuitement Besiktas en Süper Lig, au terme de son contrat et après de longues négociations.

Sans Vlahovic (26 ans), mais vraisemblablement avec Woltemade et Kolo Muani (27 ans), la Juve affronte Milan dimanche soir dans le choc au sommet. Les deux grands clubs ont chacun remporté leurs deux premiers matches après leurs saisons précédentes ratées.

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À Milan, il y aurait certes sous les ordres du nouvel entraîneur Ruben Amorim (41 ans) « l’enthousiasme de la nouveauté » et l’équipe surferait sur « une vague d’excitation », mais Buffon voit la Juve devant : « Quand il y a autant de changements, il faut du temps pour trouver le bon équilibre. La Juventus a l’avantage que (l’entraîneur principal Luciano) Spalletti soit là depuis déjà neuf mois. »

Combien de temps court encore le contrat de Nick Woltemade avec Newcastle United ?

Spalletti (67 ans) et la direction auraient aussi travaillé « exceptionnellement bien » sur le marché des transferts, notamment grâce à la signature de Woltemade.

Woltemade est arrivé à Turin en prêt au début de cette semaine, un an après son transfert de 75 millions d’euros du VfB Stuttgart à Newcastle United et une première saison mitigée en Premier League. Le recordman d’Italie verse une indemnité d’un peu moins de cinq millions d’euros ; il n’y a ni option d’achat ni obligation d’achat. Le contrat de Woltemade à Newcastle court encore jusqu’en 2031.