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Desire Doue est sorti du silence après s’être rompu le ligament croisé antérieur du genou droit lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Nice. L’international français a reconnu que cette blessure le rendait triste, mais a promis de revenir plus fort. Luis Enrique devra se passer de deux de ses attaquants les plus dangereux pendant une longue période, alors qu’un calendrier chargé attend le PSG avant la trêve hivernale.

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Doue sort du silence sur Instagram

Doue a publié son premier message depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue samedi lors de la victoire 3-2 à Nice. Il a quitté le terrain en larmes sur une civière à la 38e minute, peu après avoir inscrit le deuxième but de son équipe.

« C’est un moment difficile. Cette blessure me rend triste. Mais je suis convaincu que je reviendrai bien plus fort. Un nouveau défi, une nouvelle occasion de progresser », a écrit Doue sur Instagram. « Merci à tous pour votre soutien et tout l’amour que vous m’avez témoigné. Je garde la foi ! »

Une longue convalescence attend le joueur du PSG

Le PSG a confirmé le diagnostic sans préciser la durée de l’absence de Doue, qui devrait se prolonger plusieurs mois. Selon RMC Sport, le retour à la compétition après une telle blessure intervient en moyenne huit mois et demi à neuf mois après l’opération.

Ce coup dur survient après un excellent début de saison de l’attaquant, en club comme en sélection. Les messages de soutien affluent depuis sa blessure. Neymar a notamment adressé un message émouvant à Doue .

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Luis Enrique tempère l’idée d’un recrutement en janvier

Doue rejoint Khvicha Kvaratskhelia à l’infirmerie avec la même blessure, privant Luis Enrique de deux attaquants clés. Après la victoire à Nice, l’entraîneur du PSG a toutefois insisté sur le fait que le club ne se précipiterait pas nécessairement sur le marché des transferts en janvier.

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« Nous restons toujours attentifs au marché, mais ce n’est pas parce que deux joueurs sont blessés que nous allons nécessairement recruter, a-t-il déclaré. Il y a des joueurs qui ont moins joué et qui peuvent apporter leur contribution. Nous surmonterons cela en équipe. »

Le PSG évaluera ses options avant la trêve

Le PSG, resté en tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire de samedi, évaluera la réaction de son effectif au cours des sept matches précédant la trêve hivernale.

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Ce n’est qu’ensuite que le club décidera si un renfort est nécessaire.