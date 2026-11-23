Doue sort du silence sur Instagram
Doue a publié son premier message depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue samedi lors de la victoire 3-2 à Nice. Il a quitté le terrain en larmes sur une civière à la 38e minute, peu après avoir inscrit le deuxième but de son équipe.
« C’est un moment difficile. Cette blessure me rend triste. Mais je suis convaincu que je reviendrai bien plus fort. Un nouveau défi, une nouvelle occasion de progresser », a écrit Doue sur Instagram. « Merci à tous pour votre soutien et tout l’amour que vous m’avez témoigné. Je garde la foi ! »
Une longue convalescence attend le joueur du PSG
Le PSG a confirmé le diagnostic sans préciser la durée de l’absence de Doue, qui devrait se prolonger plusieurs mois. Selon RMC Sport, le retour à la compétition après une telle blessure intervient en moyenne huit mois et demi à neuf mois après l’opération.
Ce coup dur survient après un excellent début de saison de l’attaquant, en club comme en sélection. Les messages de soutien affluent depuis sa blessure. Neymar a notamment adressé un message émouvant à Doue.
Luis Enrique tempère l’idée d’un recrutement en janvier
Doue rejoint Khvicha Kvaratskhelia à l’infirmerie avec la même blessure, privant Luis Enrique de deux attaquants clés. Après la victoire à Nice, l’entraîneur du PSG a toutefois insisté sur le fait que le club ne se précipiterait pas nécessairement sur le marché des transferts en janvier.
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« Nous restons toujours attentifs au marché, mais ce n’est pas parce que deux joueurs sont blessés que nous allons nécessairement recruter, a-t-il déclaré. Il y a des joueurs qui ont moins joué et qui peuvent apporter leur contribution. Nous surmonterons cela en équipe. »
Le PSG évaluera ses options avant la trêve
Le PSG, resté en tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire de samedi, évaluera la réaction de son effectif au cours des sept matches précédant la trêve hivernale.
Ce n’est qu’ensuite que le club décidera si un renfort est nécessaire.