« Je suis convaincu d’avoir été retenu dans la sélection des Pays-Bas pour la Coupe du monde. »

Après la victoire de l’Ajax contre le FC Utrecht en finale des barrages, Wout Weghorst ne doute pas de sa place dans la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde, a déclaré l’attaquant de 33 ans au micro d’ESPN.

Dimanche après-midi, il a transformé son penalty avec sang-froid, en logeant le ballon dans la lucarne, et a ainsi permis à l’Ajax de décrocher son billet pour les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence.

Après la rencontre, l’avant-centre s’est présenté devant la caméra d’ESPN. Interrogé sur l’annonce imminente de la liste pour la Coupe du monde, il a répondu avec assurance : « Je pars du principe que j’en fais partie. »

Interrogé sur d’éventuelles craintes, il balaie la question : « Non, pas du tout. J’ai vraiment hâte. Je sais ce que nous pouvons accomplir en tant qu’équipe et je sais aussi ce que le sélectionneur attend de moi. »

Il fait ainsi référence aux éloges répétés de Ronald Koeman, le sélectionneur, ces derniers temps. L’avant-centre ajacide avoue que ces paroles lui vont droit au cœur : « Je trouve ça fantastique qu’il s’exprime ainsi et que ces messages soient là. Ça me fait vraiment du bien. »

Il n’y voit aucune ironie : « Je le dis avant tout par gratitude envers le sélectionneur. Au bout du compte, il faut être performant quand le moment est crucial. »

L’avant-centre admet toutefois que son exercice n’a pas été à la hauteur de ses attentes : « Je sais que j’aurais pu faire mieux cette saison. » Il reste néanmoins convaincu que le staff technique connaît sa valeur pour les Oranje.

« Je pense avoir largement démontré ma valeur au sein de l’équipe nationale néerlandaise et en phase finale », a déclaré Weghorst. L’attaquant, déjà décisif lors des précédentes campagnes, se montre donc convaincu que Koeman fera à nouveau appel à lui.

Pour l’instant, l’excitation prédomine. « J’ai vraiment hâte d’y être. Le seul bémol, c’est que nous serons loin de chez nous pendant longtemps. Mais une fois que nous serons partis et que nous serons sur place, nous devrons essayer d’en faire quelque chose de vraiment beau et de spécial. »