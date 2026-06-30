« Je suis concentré sur une mission cruciale » : Bernardo Silva élude toute question sur le Real Madrid et endosse pleinement son nouveau rôle

Bernardo Silva, la nouvelle recrue du Real Madrid, s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée au sein de la sélection portugaise, aux États-Unis.

À deux jours du match contre la Croatie à Toronto, le milieu de terrain a abordé tous les sujets d’actualité le concernant, lui et son équipe.

Interrogé sur le Real Madrid en conférence de presse, il a coupé court : « Je ne répondrai pas aux questions sur le Real Madrid. Je suis concentré à 100 % sur la sélection, une mission capitale qui ne laisse place à rien d’autre. Je suis heureux, mais toute mon attention va à l’équipe nationale pour les prochaines semaines. »

Interrogé sur son statut de remplaçant en sélection, il a répondu avec calme : « Je comprends la question, mais elle n’est pas pertinente. Nous sommes nombreux, tous présents pour la même raison : jouer et aider l’équipe. Le sélectionneur a un choix difficile à faire. J’ai déjà vécu cette situation au cours de ma carrière, et bien sûr, je veux faire partie de l’équipe ; je pense pouvoir apporter ma pierre à l’édifice. Je suis prêt à aider de toutes les manières possibles, que ce soit en jouant cinq minutes ou en apportant ma présence dans le vestiaire. »

Il a conclu : « Nous sommes habitués à cela ; le football exige beaucoup de passion, surtout en sélection. Je suis là depuis des années, je sais gérer. »

Il conclut : « L’essentiel est d’éviter les hauts et les bas et de maintenir un haut niveau de régularité. Il faut comprendre les raisons d’un échec. La Coupe du monde est une compétition acharnée pour toutes les équipes. Nous devons encore progresser sur certains points. La critique fait partie du processus. Nous nous investissons tous à fond. Nous sommes bien armés pour avancer. Nous sommes pleinement convaincus que tout se passera bien. »

Interrogé sur d’éventuelles conditions difficiles durant la Coupe du monde, il a tranché : « Je ne crois pas, car les conditions sont identiques pour les deux équipes. Il faut s’adapter. Ce n’est en aucun cas une excuse : les terrains étaient bons, nous devons faire notre travail et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Cela n’a pas d’importance. Nous devons nous préparer et faire notre travail au mieux. »

Quant à son rôle au sein de l’équipe du Portugal, il a précisé : « Je ne suis pas là pour commenter les choix de l’entraîneur : c’est son rôle, et c’est un travail extrêmement difficile. Tout le monde veut jouer et faire partie du groupe. C’est lui qui décide. Quand on ne peut pas influencer ces choix, on se contente de donner le maximum, de maintenir un climat positif et de se tenir prêt à saisir sa chance. »

Interrogé sur son positionnement idéal, il analyse : « C’est une question délicate, car j’ai occupé plusieurs postes. Mes caractéristiques me prédisposent toutefois à un rôle bien précis. Il est complexe d’y répondre : je me sens plus à l’aise à certaines positions. Si je dis que je suis milieu de terrain, comme j’ai joué toute la saison avec Manchester City, je contredis alors ma propre carrière. Mon entraîneur me fait jouer ailleurs. Je suis prêt. Je suis plus à l’aise dans l’axe, mais je suis là pour aider. »