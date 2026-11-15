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Erling Haaland a répondu sans détour aux questions sur la bataille judiciaire en cours autour des 114 accusations portées contre Manchester City par la Premier League. Bien que l’attaquant norvégien n’ait guère été d’humeur à évoquer l’enquête financière visant son club après ses exploits de buteur en sélection, il a tout de même livré une longue réponse.

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Haaland réplique lors d’une interview télévisée d’après-match

La Norvège s’est imposée 3-1 à domicile face au pays de Galles en Ligue des nations, avec un but et une passe décisive de l’attaquant de Manchester City Haaland. Juste après le coup de sifflet final, il a été interrogé en direct par la chaîne norvégienne TV2 sur les turbulences que traverse le club en dehors du terrain.

City fait actuellement appel de la décision d’une commission indépendante qui l’a jugé coupable de 114 infractions graves aux règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018. Le club a toujours clamé son innocence dans cette affaire, mais Haaland a clairement indiqué qu’il ne se sentait pas qualifié pour commenter un dossier juridique remontant à son enfance.

L’attaquant retrace son parcours de jeune joueur avant de contester la question

En réponse au journaliste de TV2, Haaland a retracé ses débuts en Norvège pour souligner qu’il n’avait joué aucun rôle durant les neuf saisons visées par l’enquête.

« L’enquête portait sur la période de 2009 à 2018. En 2009, je jouais avec les U-9 de Bryne. En 2010, les U-10 ; en 2011, les U-11 ; en 2012, les U-12 ; en 20-13, les U13. On continue ? Pas besoin de faire toute la liste », a-t-il déclaré.

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Il a poursuivi : « En 2014, les U-14 ; en 2015, les U-15 et l’équipe nationale, puis les U-16, je crois. En 2016, je suis passé par l’équipe première, l’équipe réserve et l’équipe de jeunes de Bryne. En 2017, je suis allé à Molde. En 2018, j’étais à Molde : avec l’équipe première, Molde 2 et un peu avec l’équipe de jeunes. »

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Haaland s’est ensuite demandé pourquoi on insistait pour l’interroger sur ce litige : « C’est donc une question à laquelle j’ai du mal à répondre, parce qu’il s’agit d’une bataille juridique... C’est une affaire entre la Premier League et Manchester City dont une commission va s’occuper. Est-ce à moi d’y répondre ? Je n’en suis pas vraiment sûr. Mais c’est une question difficile quand je n’en sais pas grand-chose. Je suppose que les réponses viendront... Je ne sais pas quand. Je n’ai pas lu grand-chose à ce sujet. »

Son engagement à long terme envers City reste intact

Haaland a évoqué d’anciens joueurs norvégiens de City de cette époque, citant Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Omar Elabdellaoui et Kjetil Haug, mais il a assuré que cette procédure n’avait aucune incidence sur son avenir à Manchester.

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« Pour être tout à fait honnête, je me concentre sur mes performances avec Manchester City. C’est un club avec lequel j’ai signé un contrat de cinq ans en 2022, puis un nouveau contrat de neuf ans et demi fin 2024. Je pense que cela dit tout sur la question. Je suis un joueur de City et j’y suis incroyablement heureux », a-t-il affirmé. « Je comprends que vous vouliez un petit titre accrocheur, mais comme je l’ai dit, j’ai signé un contrat à long terme en 2024. Je dirais que j’ai fait un assez bon choix en rejoignant City en 2022. Nous pouvons tous en convenir. Je ne vais pas le dire moi-même, mais regardez les trophées que j’ai remportés et la façon dont j’ai évolué sur le terrain et en dehors. »

Un match décisif en Ligue des nations avant le retour en Premier League

Pour l’heure, l’attaquant se concentre sur le déplacement décisif de mardi au Danemark en Ligue des nations. La Norvège doit s’y imposer pour décrocher la deuxième place de son groupe et accéder aux quarts de finale.

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Une fois la trêve internationale terminée, Haaland se penchera de nouveau sur les difficultés de City en championnat, avec l’objectif de relancer l’équipe en Premier League face à Fulham. Il a conclu : « Les choses ne vont pas très bien pour City en championnat, mais nous allons essayer de redresser la situation contre Fulham. Cela dit, nous ne pouvons pas nous concentrer là-dessus maintenant. Pour l’instant, nous devons nous concentrer sur le Danemark. »