Marc Casadó, milieu de terrain du Deportivo La Corogne prêté par le Barça, a subi un coup dur après avoir été opéré à la suite d'une fracture de la clavicule, ce qui menace de le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs mois et l'oblige à s'arrêter à un moment où il cherchait à s'imposer avec sa nouvelle équipe.

Le quotidien espagnol « Sport » a rapporté que Casadó s'est blessé lors du match du Deportivo face au Real Betis, dimanche, après être tombé sur son épaule à la suite d'un choc avec Marc Roca, quittant immédiatement le terrain, visiblement souffrant, ce qui a suscité l'inquiétude au sein des deux clubs, le Deportivo et le Barça.

Le joueur avait débuté la rencontre comme titulaire, pour sa troisième apparition depuis son arrivée au Deportivo, après s'être contenté d'un rôle de remplaçant face à Séville lors d'une semaine marquée par des rotations dans l'effectif.

Casadó a pris conscience de la gravité de sa blessure dès sa chute, répétant devant les médecins : « Elle est cassée, elle est cassée », avant d'être immédiatement remplacé.

Le club galicien a annoncé, lundi, que le joueur avait été opéré dans la ville de La Corogne, sous la supervision du spécialiste des blessures sportives Rafael Arriaza, en raison d'une fracture de la clavicule droite.

Le Deportivo a déclaré, dans un communiqué médical publié sur ses comptes officiels et son site internet : « Marc Casadó a été opéré à l'hôpital HM Modelo de La Corogne par le spécialiste des blessures Rafael Arriaza, en raison d'une fracture de la clavicule droite. »

Le club n'a pas précisé la durée d'absence du joueur, se contentant d'affirmer que la date de son retour à la compétition sera déterminée en fonction de l'évolution de son état de santé.

Toutefois, ce type de blessure peut imposer une absence comprise entre 8 et 12 semaines, ce qui signifie qu'il serait éloigné des terrains pendant environ 3 mois, avec la possibilité que son absence se prolonge jusqu'en janvier prochain, après les vacances de Noël.

Cette blessure représente un revers cruel pour Casadó, qui espérait obtenir davantage de temps de jeu avec le Deportivo, après s'être retrouvé en dehors des plans réguliers de Hansi Flick au Barça.

Le joueur avait rejoint le club de La Corogne le dernier jour du mercato, à la recherche de plus de temps de jeu et pour relancer sa carrière.