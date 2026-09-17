Dans un aveu bouleversant qui a révélé le visage hideux du fanatisme dans les stades espagnols, la jeune star du Barça, Lamine Yamal, a ouvert son cœur et évoqué pour la première fois en détail l'incident raciste dont il a été victime au cœur du stade Santiago-Bernabéu.

Les déclarations de l'ailier étincelant, faites à l'occasion de son apparition très attendue dans l'émission « Universo Valdano », ont provoqué une vague considérable dans le milieu sportif catalan, après que la date de diffusion de l'épisode sur la chaîne « Movistar Plus » a été avancée au vendredi soir, en raison de l'importance de ce qui allait y être dit, comme l'a rapporté « Mundo Deportivo ».

Au cours de l'entretien, la légende Jorge Valdano a posé une question directe à Yamal : « As-tu déjà été victime de racisme de manière directe ? », ce à quoi le jeune joueur a répondu de façon à la fois bouleversante et pleine de sagesse.

Yamal a fait référence au fameux Clasico du 26 octobre 2024, lorsque lui et son coéquipier Raphinha ont été la cible, alors qu'ils célébraient un but, de chants racistes et d'insultes xénophobes provenant des tribunes du Bernabéu, tels que « sale Noir », « sale Maure » et « sale immigré ».

Lamine a déclaré avec franchise : « Oui, mille fois. Les gens font preuve de racisme envers toi de manière indirecte, mais ils ne s'en rendent peut-être pas compte. Il y a de nombreux commentaires, de nombreux regards, qui ont souvent un caractère raciste sans qu'ils s'en aperçoivent. »

Il a ajouté : « Par exemple, la vidéo habituelle du stade Santiago-Bernabéu où ils nous adressaient, à moi et à Raphinha, des propos grossiers, et les gens ont été surpris par ma réaction. Au final, la personne qui m'a traité de "Noir" ne me dérangera absolument pas, car je suis Noir et d'aucune autre couleur. »

Il a poursuivi avec un ton d'une maturité qui dépasse son âge : « Quant à savoir si c'est bien ou mal, c'est une autre affaire, parce qu'il me l'a dit d'une manière offensante. C'est une erreur, mais ce que je ne ferai pas alors que je dispute un match pour lequel les gens ont payé leur billet afin de me voir, c'est de me mettre en colère contre une personne qui ne me respectait pas. »

La Ligue espagnole, la « Liga », avait signalé l'incident à la police nationale dès qu'il s'est produit, tandis que le Real Madrid a ouvert une enquête interne qui a révélé l'implication d'un mineur dans les injures proférées.

Le parquet des mineurs a prononcé une interdiction de 12 mois faisant défense au mineur d'accéder à tous les stades accueillant des compétitions officielles de football, avec l'obligation d'effectuer 30 heures de travaux d'intérêt général et de présenter des excuses officielles au joueur.

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