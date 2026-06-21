Nassir Mazraoui, l’une des pièces maîtresses de l’équipe nationale marocaine, a surpris son monde en livrant des déclarations inattendues à l’issue de la deuxième sortie des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2026.

Après un match nul 1-1 face au Brésil, puis une victoire 1-0 contre l’Écosse, le latéral droit a confié…

Dans une interview accordée au journal « AS », le joueur de 28 ans a laissé entendre qu’il pourrait bientôt mettre un terme à sa carrière.

« Je pourrais décider de prendre ma retraite après la Coupe du monde », a déclaré l’international marocain, avant d’ajouter : « La vie est courte. Je veux mémoriser le Coran et devenir un jour imam dans une mosquée. »

Le défenseur marocain a même laissé entendre qu’il pourrait quitter le football plus tôt que prévu.

Formé à l’Ajax, il a fait ses débuts avec le club néerlandais en 2018 avant de rejoindre le Bayern Munich en 2022.

Mezraoui porte les couleurs de Manchester United depuis 2024, et son contrat court jusqu’en 2028.