Jamal Musiala, la star du Bayern Munich et de la sélection allemande, a révélé des détails sur son état de santé, après être tombé au sol à deux reprises lors des deux derniers matches amicaux, affirmant qu'il souffre de « troubles neurologiques » temporaires et traitables.

Musiala avait suscité l'inquiétude lors du match amical qui opposait le Bayern Munich à Leipzig, samedi, après être tombé subitement, sans contact apparent, alors qu'il se trouvait loin du ballon.

Malgré cela, le joueur figurait dans la liste de l'entraîneur Vincent Kompany pour le dernier match amical de l'équipe bavaroise cet été, face à Heidenheim, ce mardi, mais il n'est pas resté longtemps sur le terrain, puisqu'il est de nouveau tombé et a dû sortir quelques minutes après son entrée en jeu, accompagné par les membres du staff médical.

Après l'incident, Musiala a publié un message sur son compte Instagram pour rassurer les supporters du Bayern Munich et révéler la nature de ce qu'il traverse.

Musiala : je vais bien

Le joueur allemand a déclaré : « Avant tout, je vais bien. Et je suis particulièrement reconnaissant pour tous vos messages et votre soutien. »

Il a ajouté : « Je comprends que beaucoup d'entre vous soient inquiets. Aujourd'hui, je voudrais vous rassurer et expliquer un peu la situation. On m'a diagnostiqué de brèves et temporaires absences, mais elles se soignent facilement et sont dues à un dysfonctionnement neurologique. »

Il a précisé : « Cet état peut entraîner les incidents survenus récemment, comme ce qui s'est passé face à Leipzig et maintenant à Heidenheim. »

Musiala a poursuivi : « Je sais que cela peut sembler effrayant à première vue, mais pour moi, c'est désormais devenu une partie de ma vie quotidienne. Je reçois le meilleur traitement médical possible, et je suis très optimiste. »

« Aucun risque sanitaire supplémentaire »

Le joueur du Bayern Munich a affirmé que son état ne présente pas, selon ce qui lui a été communiqué, de risque sanitaire supplémentaire, soulignant qu'il bénéficie du plein soutien du club et de ses proches.

Il a déclaré : « L'important, c'est qu'il n'y a aucun risque sanitaire supplémentaire au-delà de cet état. Et en concertation étroite et en communication régulière avec les médecins spécialisés, c'était mon souhait personnel de relever ce défi, et de continuer à faire ce qui m'aide le plus à me rétablir, à savoir simplement poursuivre ma vie quotidienne et continuer à exercer ma passion pour le football. »

Il a ajouté : « J'ai assumé la responsabilité de cette décision. Et de manière générale, j'ai un très bon ressenti, et je vais dans la bonne direction. »

Il poursuit sa vie normalement

Musiala a insisté sur le fait que continuer à jouer et chercher à décrocher des victoires et des titres avec le Bayern Munich constitue une part importante de son chemin vers la guérison, déclarant : « Ce qui m'aide le plus dans ce parcours, c'est de continuer à courir après les victoires et les titres avec mon équipe, avec votre formidable soutien. »

Dans le même temps, le joueur a demandé que sa vie privée soit respectée concernant les détails de son état de santé, affirmant son souhait de garder cette affaire dans le cercle de ses proches, du club et des médecins spécialisés.

Il a déclaré : « J'espère que cela vous aidera à un peu mieux me comprendre. Et dans le même temps, je vous demande de comprendre mon souhait de garder cette affaire dans le cercle des personnes qui me sont les plus proches, du club et des experts. »

Le Bayern Munich se prépare à affronter le Borussia Dortmund en Supercoupe d'Allemagne, samedi prochain, avant d'entamer son parcours dans la nouvelle saison de Bundesliga en recevant Stuttgart le vendredi 28 août.