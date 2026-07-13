« Je souffrais, mais je faisais comme si de rien n'était »… Les coulisses de la grave opération chirurgicale de Hossam Hassan

Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne, a révélé avoir traversé dans le plus grand secret un grave problème de santé juste avant la Coupe du monde 2026 ; il a subi une angiographie cardiaque suivie de la pose de trois stents, sans que personne n’en soit informé à l’époque.

Le Dr Jamal Shaaban, ancien doyen de l’Institut du cœur, a confirmé sur sa page officielle Facebook que «l’Émir» a ressenti des douleurs thoraciques aiguës liées à une pression extrême dès son retour d’un stage de l’équipe nationale aux Émirats arabes unis, où il est arrivé à l’aéroport à trois heures du matin accompagné de son frère Ibrahim Hassan et du capitaine Tarek Soliman.

Selon le médecin, l’entraîneur a été hospitalisé au Green Heart Hospital durant les dix derniers jours du ramadan, a subi une angiographie, puis a rapidement repris ses fonctions à la tête des Pharaons.

L’ancien doyen de l’Institut du cœur a souligné que le sélectionneur lui avait personnellement confirmé que l’affaire était restée entourée d’une confidentialité absolue et qu’aucune information n’avait filtré vers les médias, malgré le caractère sensible de la période, qui coïncidait avec les éliminatoires et les préparatifs intensifs pour la Coupe du monde.

Hassan Hassan avait déclaré lors d’une interview télévisée : « J’ai subi deux opérations et une cathétérisation, et on m’a posé trois stents ces derniers temps. J’ignorais les critiques et faisais semblant de ne pas les voir, mais en réalité, je les voyais toutes, et elles remettaient en cause mes compétences techniques. »

Le sélectionneur des Pharaons a ajouté : « On dit que je flatte les joueurs, mais en réalité, j’ai toujours donné la priorité à Dieu. J’apprécie les critiques constructives et j’en tire profit, mais ce qui s’est passé était une accusation directe selon laquelle je ne comprends rien au football. »

Hossam Hassan s’est confié lors d’une émission spéciale animée par la journaliste Mona El-Shazly, en présence de plusieurs membres de sa famille, offrant un regard rare sur l’aspect humain de l’entraîneur qui a pris les rênes des Pharaons durant l’une des périodes les plus tumultueuses du football égyptien.

C’est la première fois que le sélectionneur révèle publiquement les détails de son problème de santé, alors qu’il menait un double combat : l’un contre la maladie, l’autre contre une vague de critiques virulentes visant son style d’entraînement et ses choix tactiques à la tête des Pharaons.