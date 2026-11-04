L’international grec devait, après un peu plus d’une demi-heure, remplacer Serhou Guirassy, diminué, mais il devait d’abord satisfaire un besoin pressant, comme il l’a révélé après le match sur DAZN.

Interrogé sur les consignes que lui avait données l’entraîneur Niko Kovac, le joueur de 18 ans a répondu : « Pour être honnête, quand je suis entré en jeu, je revenais tout juste des toilettes. Je n’ai donc reçu aucune consigne. » Sa devise était alors : « Entrer sur le terrain et jouer, tout simplement. Se laisser porter. »

Kovac a lui aussi été surpris par cet épisode insolite : « C’est vrai. Je l’ai cherché. Tout à coup, il n’était plus là et j’ai appelé Carney (Chukwuemeka, NDLR), mais il a fini par réapparaître. S’il avait encore été aux toilettes, ou quoi qu’il ait été en train de faire, il ne serait pas entré en jeu. » Karetsas, brièvement introuvable, est donc revenu à temps et a fait son entrée à la 34e minute. Il a évolué dans un rôle libre derrière Fabio Silva, désormais seul en pointe.

Karetsas a livré une excellente prestation, couronnée par le but de la victoire, qui a porté le score à 2-1 (72e), quelques minutes après l’égalisation des visiteurs sur l’ouverture du score de Silva (67e). Il a ensuite été élu homme du match. Mais l’adolescent ne trouvait pas cette distinction méritée. Modeste, il a expliqué : « Fabio Silva le méritait. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. »

Le Portugais a délivré cette passe depuis une position légèrement en retrait à Karetsas, qui repiquait de la droite vers l’axe. Ce dernier a parfaitement contrôlé le ballon avant de frapper immédiatement à l’entrée de la surface. Il a ainsi surpris Alvaro Valles, le gardien du Betis jusque-là excellent, en trouvant le petit côté. Une action qui a enthousiasmé le consultant de DAZN, Sebastian Kneißl : « C’est remarquable. C’est l’une de ses qualités : repérer les espaces et savoir comment le jeu évolue. » Son « premier contrôle » a également été remarquable, selon lui.

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L’entraîneur du BVB Niko Kovac félicite Konstantinos Karetsas : « Comme un lièvre »

Karetsas a aussi reçu les éloges de son entraîneur. « On a bien vu que c’est un très bon footballeur », a déclaré Kovac avant de préciser : « Pas seulement parce qu’il a marqué, mais parce qu’il enchaîne les crochets comme un lièvre. Il est difficile à défendre. Il a réussi beaucoup de passements de jambes et a apporté beaucoup de dynamisme. Fabio et lui se sont très bien entendus devant. »

Si Guirassy devait être absent, il serait donc « probable » que Karetsas prenne sa place dans le onze de départ du BVB.