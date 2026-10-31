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L’ancien défenseur de Liverpool Glen Johnson a appelé son ancien club à recruter définitivement Ronald Araujo, prêté par le FC Barcelone, après ses débuts convaincants à Anfield. Le club de la Mersey dispose d’une option d’achat préalablement convenue de 47 millions de livres sterling pour l’international uruguayen, exerçable à l’issue de la saison 2026-2027.

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Le défenseur uruguayen impressionne à Liverpool

Araujo s’est rapidement imposé comme un élément clé de la défense de Liverpool depuis son arrivée en Angleterre sous la forme d’un prêt d’une saison le 10 août 2026. Le défenseur de 27 ans a participé aux huit premiers matches de Liverpool en Premier League cette saison, dont six comme titulaire. Son adaptation sans difficulté au football anglais a déjà suscité des appels à le conserver au-delà du 30 juin 2027.

Sa polyvalence plaide en faveur d’un transfert définitif

Aux termes de l’accord conclu cet été avec les géants catalans, Liverpool dispose d’une option pour conserver définitivement le Sud-Américain l’été prochain, moyennant une indemnité fixe de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling). Principalement défenseur central tout au long de sa carrière en Espagne, le joueur au physique imposant a également assuré sur le côté droit lors des premières semaines de la saison.

Dans un entretien accordé à Betfred, Johnson, ancien latéral de Liverpool, a expliqué pourquoi cette polyvalence tactique rend la levée de l’option évidente : « Quand il joue arrière droit, on voit bien que ce n’est pas son poste de prédilection, mais il est rapide, puissant et prêt à rendre service à son équipe. »

« Je serais surpris que Liverpool ne veuille pas le recruter définitivement, car il prouve qu’en plus d’être un bon défenseur central, il peut aussi dépanner au poste d’arrière droit. Ce n’est pas pour rien qu’il occupe actuellement ce poste, et il fait un travail remarquable. À long terme, je ne pense pas qu’il soit un arrière droit, mais ce que j’ai vu jusqu’ici m’a beaucoup impressionné. »

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L’état de santé de Bradley déterminera les plans de recrutement

Si Araujo a évolué au poste de latéral, c’est en grande partie en raison de l’absence de l’international nord-irlandais Conor Bradley, pressenti pour s’imposer à ce poste avant de subir une grave blessure. La question se pose donc de savoir si Liverpool doit recruter un arrière droit de métier ou s’appuyer sur ses joueurs actuels une fois Bradley rétabli.

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Interrogé sur la nécessité pour son ancien club de recruter un autre joueur à ce poste, Johnson a ajouté : « J’attendrais de voir dans quel état se trouve Conor Bradley à son retour de blessure, car je ne doutais pas qu’il allait être le premier choix du club au poste d’arrière droit avant cette terrible blessure. Ma première question serait donc : dans quelle forme est-il ? Quand retrouvera-t-il toutes ses capacités ? Car si c’est pour bientôt, Liverpool n’a besoin de recruter personne : l’avoir avec Ronald Araujo pour le suppléer serait idéal. »

Le choc face à Arsenal se profile ce week-end

Après avoir contribué à la victoire de Liverpool contre Chelsea aux tirs au but en Carabao Cup en milieu de semaine, Araujo s’apprête à passer un sérieux test en championnat lorsque Arsenal, rival dans la course au titre, se rendra à Anfield dimanche. L’Uruguayen devrait être associé au capitaine Virgil van Dijk dans l’axe de la défense pour ce choc de la neuvième journée de Premier League. Une nouvelle prestation convaincante face à Arsenal renforcerait encore sa candidature à un contrat permanent.