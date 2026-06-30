Je serais surpris que cela ne se produise pas… Roy Keane prédit les deux finalistes de la Coupe du monde 2026

Roy Keane, légende de Manchester United, a dévoilé ses favoris pour la Coupe du monde 2026, affirmant qu’il était convaincu que ces deux sélections se retrouveraient en finale dans 20 jours.

À ce stade, le Canada, le Brésil, le Paraguay et le Maroc ont validé leur billet pour les huitièmes de finale.

L’Angleterre entrera en lice mercredi en seizièmes de finale face à la République démocratique du Congo.

Selon le quotidien britannique Metro, Kane ne croit pas en une présence des « Three Lions » en finale le 19 juillet au New Jersey ; il table plutôt sur une répétition de la finale 2022 entre la France et l’Argentine.

« Les attaquants français ne sont pas moins bons que n’importe quel autre joueur », a déclaré Kane lors d’une interview sur la chaîne « ITV ». « Mais nous l’avons vu avec le Brésil. Et nous l’avons également constaté avec les titulaires anglais qui ont brillé face au Panama. »

Il a ajouté : « La France en possède davantage, mais l’Argentine n’est pas en reste. »

Il conclut : « Je pense que l’Argentine et la France sont les deux équipes qui possèdent les meilleurs joueurs et les meilleures options. Ce ne serait pas surprenant de les voir en finale. Je serais même étonné que cela ne se produise pas. »

La France affrontera la Suède mercredi matin en huitièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que l’Argentine sera opposée à la Côte d’Ivoire au même stade de la compétition.