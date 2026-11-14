« Je serais surpris qu’il soit encore là ! » : l’avertissement cinglant de Gary Lineker à Mauricio Pochettino concernant le poste d’entraîneur de Manchester United

Partager Suivez GOAL sur Google

Gary Lineker a lancé un avertissement fracassant à Mauricio Pochettino : son mandat d’entraîneur de Manchester United est, à terme, voué à l’échec. L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre estime que les problèmes structurels profondément ancrés à Old Trafford empêcheront l’Argentin de rester en poste plus de 18 mois.

Publicité

Lineker adresse un avertissement sans détour à Pochettino

Pochettino fait face à une tâche immense à Manchester United après avoir signé un contrat de deux ans et demi pour succéder à Michael Carrick. L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea hérite d’un effectif qui manque cruellement de confiance après un début de saison désastreux.

Manchester United végète actuellement à la 18e place du classement de Premier League. Le club n’a remporté aucun de ses huit derniers matches de championnat, une série noire qui remonte à fin août. Si beaucoup s’attendent à ce que l’Argentin provoque le sursaut tant attendu après un changement d’entraîneur, Lineker émet de sérieuses réserves quant à ses perspectives à long terme. Le consultant, connu pour son franc-parler, estime que la direction d’Old Trafford mettra inévitablement Pochettino dans une situation vouée à l’échec.

Dix-huit mois pour se maintenir en poste

S’exprimant dans le podcast The Rest Is Football, Lineker a prédit un scénario familier : un bref regain d’optimisme suivi d’une déception inévitable. Selon lui, les problèmes structurels du club prendront rapidement le dessus sur son nouvel entraîneur.

« Je vois Pochettino arriver là-bas et je pense qu’ils prendront probablement un départ correct, puis que les choses se passeront plutôt bien pendant un temps, a expliqué Lineker. Je pense que, pour Pochettino, Manchester United est un grand club, un grand nom. Il ira là-bas, puis sera déçu par la façon dont les choses évolueront. S’il est encore là dans 18 mois, je serai surpris. »

Publicité Publicité

Les problèmes liés à la propriété du club s’accumulent

Pochettino est le dernier d’une longue série d’entraîneurs de renom chargés de rendre à Manchester United sa gloire passée. Lineker a souligné que 12 entraîneurs différents se sont désormais succédé depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, presque tous étant partis dans un climat sombre. Il a également défendu le récent passage de Carrick, pointant directement du doigt l’équipe chargée du recrutement.

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

« Parce que, sans cesse, c’est le même scénario qui se répète : le bouc émissaire, c’est toujours l’entraîneur, et cela se voit, a-t-il ajouté. Je pense que les vrais problèmes se situent au-dessus de l’entraîneur. Tous ces hommes sont de bons entraîneurs. Regardez certains des noms qui sont passés par là au cours des 10 dernières années. Combien cela fait-il, 12 entraîneurs partis depuis Alex Ferguson ? Et tous s’en vont en disant que le club est en plein désordre.

« On trouvera toujours des entraîneurs à blâmer, et ils n’ont pas soutenu Carrick comme il le fallait cet été. Ils ne l’ont pas fait. Il a fait un travail remarquable lors de la seconde moitié de la saison dernière. Certes, ils ne disputaient pas de compétition européenne et jouaient en contre-attaque, mais je ne sais pas combien de temps les dirigeants de Manchester United pourront continuer à s’en tirer ainsi. Et, au fond, je pense que les supporters le savent déjà.

Publicité

« Évidemment, il y a eu des années et des années de plaintes et de manifestations contre les Glazers, et Ratcliffe n’a évidemment rien changé. Si quoi que ce soit, la situation est encore pire aujourd’hui. »

Un baptême du feu face à Liverpool

Avant d’arriver à Manchester, Pochettino doit d’abord remplir ses dernières obligations à la tête d’une sélection nationale. L’Argentin prendra officiellement les rênes de l’équipe à Old Trafford après avoir dirigé ses deux derniers matches à la tête de la sélection des États-Unis.

Publicité

Il aura très peu de temps pour mettre en place ses idées tactiques à l’entraînement avant un premier grand défi. Pour son premier match à la tête de l’équipe, Pochettino effectuera un déplacement redoutable à Anfield pour affronter Liverpool, grand rival de Manchester United, le dimanche 22 novembre.