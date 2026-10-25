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Julian Alvarez a présenté des excuses publiques et sincères aux supporters de l’Atlético de Madrid après avoir décroché une victoire cruciale 1-0 contre le Deportivo La Corogne samedi. L’attaquant argentin a évoqué directement son souhait controversé de rejoindre Barcelone, espérant enfin renouer avec les supporters du Metropolitano.

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Alvarez marque et offre une courte victoire à l’Atlético

Alvarez a inscrit un but décisif et présenté des excuses attendues de longue date aux supporters de l’Atlético samedi. L’attaquant argentin a scellé une précieuse victoire 1-0 contre le Deportivo La Coruna, poursuivant sa belle série devant le but et permettant à son équipe d’empocher trois points capitaux. Il a marqué pour le deuxième match consécutif. Ce succès arraché de haute lutte ramène le club à seulement deux points du leader actuel de la Liga, Barcelone.

Mais l’après-match a surtout été marqué par l’interview télévisée de l’attaquant. Il en a profité pour s’adresser directement aux supporters après une période particulièrement agitée dans la capitale espagnole.

L’attaquant demande pardon aux supporters

Les relations entre Alvarez et le public du Metropolitano s’étaient nettement dégradées ces derniers mois. En raison de ses déclarations en dehors du terrain, le talentueux attaquant a été régulièrement sifflé à domicile depuis le début de la saison. Après avoir enfin reçu une ovation debout d’une partie des supporters à la suite de son dernier but décisif, il leur a publiquement demandé pardon.

« Je voudrais présenter mes excuses à nos supporters pour ce que j’ai dit lors de la Coupe du monde. La façon dont je l’ai dit et le moment choisi étaient une erreur », a déclaré Alvarez à Movistar+. « Je comprends pourquoi les supporters sont en colère. Si j’étais supporter, je le serais aussi, surtout compte tenu du soutien qu’ils m’apportent depuis mon arrivée. »

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Le feuilleton d’un transfert à Barcelone crée des tensions

Les tensions persistantes découlent directement des propos tenus par Alvarez alors qu’il était en sélection pendant la Coupe du monde 2026. L’attaquant avait déclaré publiquement qu’il souhaitait ardemment réaliser son rêve de jouer à Barcelone.

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Cette déclaration controversée a déclenché un long bras de fer autour de son transfert, qui s’est prolongé tout au long de la présaison et a dominé le mercato estival. L’Atlético a catégoriquement refusé de vendre son attaquant vedette à un rival direct, le contraignant à rester au club. Alvarez est désormais déterminé à renouer le dialogue et à aller de l’avant.

« J’espère pouvoir renverser la situation par le travail et l’humilité », a-t-il ajouté. « Je me sens mieux lors des derniers matches, physiquement comme avec le ballon. Je veux aider l’équipe et donner le meilleur de moi-même. »

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L’Atlético suivra de près le prochain Clasico

Après cette importante victoire contre le Deportivo, l’Atlético, deuxième, compte 25 points. Le club est bien placé pour jouer les premiers rôles en championnat et tenter de dépasser le leader actuel.

L’Atlético suivra désormais de près le grand rendez-vous de Liga prévu dimanche au Camp Nou. Troisième avec 21 points, le Real Madrid se rendra chez Barcelone pour le premier Clasico de la saison, très attendu.