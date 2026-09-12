Karl a notamment joué chez les jeunes pour l’Eintracht Francfort, rival du Bayern en Bundesliga, avant de quitter Viktoria Aschaffenburg pour rejoindre en 2022 le centre de formation du FCB. Lors de la saison 2025/26, il a intégré l’effectif professionnel de Vincent Kompany et est devenu international allemand.

Une évolution qui a peu surpris Gerland. Il a déclaré à l’Abendzeitung : « J’ai vu le garçon jouer dix fois, et dix fois, il était le meilleur joueur sur le terrain. Quand je ne vois un joueur qu’une seule fois, je dois attendre et voir venir. Mais quand j’observe dix fois un jeune joueur avec un tel talent, alors je sais qu’il deviendra quelqu’un de spécial. C’était le même bon pressentiment que j’ai vite eu avec Erling Haaland. »

Que Gerland ait autrefois absolument voulu faire venir le Norvégien à Munich n’est pas un secret. Le Tiger a raconté : « Je l’ai observé à l’époque avec l’équipe nationale norvégienne de jeunes, quand elle jouait contre l’Allemagne, et je me suis dit : “Qu’est-ce qui se passe ici ? Qui est ce type ?” »

Sa recommandation a été sans équivoque : « J’ai immédiatement appelé le FC Bayern et dit : “Nous devons le recruter.” » Haaland jouait encore à l’époque à Molde FK et s’est rendu au campus du FCB quelques jours plus tard. Gerland s’est souvenu : « L’indemnité de transfert aurait été peu élevée, et il voulait gagner entre 10 000 et 15 000 euros brut. Mais au final, le FC Bayern n’a pas voulu payer. »

La concurrence en attaque aurait été déterminante : « Certains disaient : “Nous avons Thomas Müller et Robert Lewandowski devant. Où doit-il jouer ?” »

Getty Images

Au lieu de rejoindre le Bayern, Haaland a signé quelques années plus tard au Red Bull Salzbourg. S’en est suivie une étape intermédiaire au BVB, avant son transfert à City en 2022 contre une indemnité de 60 millions d’euros. À l’époque, les Munichois s’étaient eux aussi activés pour le recruter, mais ils n’ont pas pu rivaliser financièrement avec l’offre des Skyblues.