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Une légende de Bundesliga a un jour tellement voulu recruter Veljko Paunovic qu’elle a même risqué la rupture avec ses supérieurs. Cela n’en a absolument pas valu la peine.

Si l’on interrogeait aujourd’hui le sélectionneur de la Serbie, Veljko Paunovic, sur janvier 2005, il prendrait probablement très vite la fuite. Et la simple mention du Hanovre 96 éveille certainement chez lui de mauvais souvenirs.

C’est vers la fin du mercato hivernal de la saison 2004/05 que le dossier Paunovic a commencé à se tendre autour du club de Basse-Saxe, alors pensionnaire de Bundesliga. De retour dans l’élite depuis trois ans après une longue absence, Hanovre réalisait une bonne saison sous les ordres d’Ewald Lienen. Fin janvier 2005, après 19 journées, le club occupait la sixième place du classement et se dirigeait vers une qualification européenne.

Il n’y avait donc, en principe, aucune urgence à renforcer encore l’effectif. Ilja Kaenzig, aujourd’hui directeur général du VfL Bochum et alors manager à Hanovre, ne voyait de toute façon aucun intérêt aux transferts hivernaux : selon lui, ils n’apportaient que très rarement une plus-value. Son credo était donc clair : pas de recrues hivernales au 96. Martin Kind, alors président du conseil de surveillance, partageait cet avis, mais Lienen a fini par le convaincre du contraire.

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À Hanovre, Ewald Lienen s’est souvenu de Veljko Paunovic

Car l’entraîneur de légende, également connu pour ses passages au Hansa Rostock, au 1. FC Cologne ou au FC St. Pauli, voyait les choses tout autrement. Il voulait absolument recruter, à mi-saison, un nouvel attaquant capable de garantir des buts. Certes, le 96 disposait déjà de nombreux éléments offensifs avec Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro et Jiri Kaufmann, mais aucun ne marquait avec une régularité même approximative. En fin de saison, Stendel et le meneur de jeu Jiri Stajner devaient terminer meilleurs buteurs du club en championnat avec seulement six réalisations chacun.

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Lienen s’est alors souvenu de Paunovic. Il connaissait cet attaquant de 27 ans pour l’avoir entraîné lors de la saison 2002/03 au CD Tenerife, en deuxième division espagnole, et avoir pu y observer de près ses qualités de buteur. Le manager Kaenzig avait beau invoquer « la cohésion de l’équipe » et refuser de la mettre en péril, d’autant que le club occupait une position prometteuse au classement, Lienen est finalement parvenu, d’une manière ou d’une autre, à faire aboutir le transfert. Peu avant la fermeture du mercato, le 96 annonçait l’arrivée de Paunovic.

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« Je sais à quel point cette affaire a fait débat. Mais je vais tout donner pour convaincre l’autre camp qu’Ewald Lienen et moi avions raison », déclarait le Serbe, arrivé de l’Atlético de Madrid. Chez les Colchoneros, qui traversaient alors une période difficile et étaient loin d’être durablement une équipe de premier plan en Liga espagnole comme aujourd’hui, Paunovic n’était pas titulaire et n’avait inscrit aucun but en dix apparitions lors de la première moitié de saison. Même au-delà de son opposition de principe aux recrues hivernales, le scepticisme de Kaenzig était donc tout à fait compréhensible.

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Paunovic devait devenir le joueur le mieux payé du 96

« Le club ne prend aucun risque financier. D’ici l’été, je le prouverai », affirmait Paunovic à son arrivée. Il faisait allusion à ceci : pendant ses six premiers mois au 96, soit jusqu’à l’été 2005, il devait toucher, selon certaines informations, un salaire relativement modeste de 15 000 euros par mois. Son contrat avec l’Atlético avait en outre été résilié en raison des difficultés économiques que connaissaient alors les Rojiblancos : le 96 n’avait donc aucune indemnité de transfert à payer. Mais Paunovic avait signé pour un an et demi, jusqu’à l’été 2006, avec une option de prolongation d’un an. Et surtout, à partir de la saison 2005/06, il devait devenir le joueur le mieux payé de Hanovre, avec environ un million d’euros par an.

Les attentes étaient élevées. Son compatriote Mladen Krstajic, alors défenseur central de Schalke 04, ne tarissait pas d’éloges : « C’est un super joueur. Très bon avec le ballon, vraiment fort de la tête et suffisamment rapide. » Le S04, qui livrait alors une lutte serrée au Bayern Munich en tête de la Bundesliga et terminerait vice-champion, voulait apparemment aussi recruter Paunovic. C’est du moins ce qu’affirmait Krstajic : « Dommage, il aurait aussi été un renfort pour nous. »

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Paunovic aurait-il pu réussir à Schalke ? À Hanovre, en tout cas, il n’a jamais trouvé ses marques, sur fond des tensions déjà évoquées. « Cela ne fait que quatre jours que nous sommes ensemble, tout ne peut pas encore fonctionner », disait Paunovic après des débuts mitigés en Bundesliga, début février 2005, lors d’une défaite à domicile 1-3 contre le Borussia Dortmund. Lienen avait immédiatement titularisé le joueur qu’il avait tant voulu recruter, seul en pointe, mais la recrue n’avait pas convaincu.

« J’ai besoin de plus de temps pour que les autres joueurs comprennent ce que je fais, et pour que je comprenne ce qu’ils font », demandait Paunovic, appelant à la patience. Il a ensuite enchaîné deux autres titularisations décevantes, lors du 0-0 à Fribourg puis du revers 1-4 à domicile face au Werder Brême. Alors que le printemps 2005 commençait peu à peu, Paunovic n’avait toujours aucun impact sur le jeu du 96.

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À Hanovre, le mécontentement grandissait peu à peu autour de Paunovic

« Il était clair dès le départ qu’il n’était pas un deuxième Andriy Shevchenko », plaidait Lienen pour son protégé en le comparant à l’un des meilleurs attaquants du monde de l’époque, lauréat du Ballon d’Or 2004. « Nous devons lui laisser du temps, il nous sera encore d’une grande aide. »

À la mi-mars 2005, Paunovic s’est effectivement montré utile à Hanovre pour la première fois en offrant le but de la victoire 2-1 à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. Mais ce match devait aussi être, précisément, le dernier de ses sept apparitions sous le maillot du 96. Une interview accordée à kicker, dans laquelle Paunovic s’en prenait peu après à la direction du club, a mis fin à sa courte aventure en Allemagne.

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« Je savais qu’ils ne me connaissaient pas. Je ne savais pas qu’ils étaient contre moi. Ni qu’ils se serviraient de moi dans un conflit avec l’entraîneur », lançait Paunovic, critiquant vivement Kaenzig et Kind. « Pour qu’un club fonctionne, il ne faut pas travailler les uns contre les autres. Celui qui ne le comprend pas nuit au club. »

Il épargnait expressément Lienen et soulignait : « Le conflit autour de moi fait du tort à tout le monde. À l’équipe aussi. Sans cela, nous aurions pu mieux jouer, et moi aussi, peut-être. Mais ce n’est pas moi qui ai provoqué ce conflit. » Au sein de l’équipe, il aurait déjà envisagé auparavant un départ rapide. À cela s’ajoutait le départ, déjà acté pour l’été 2005, de son compatriote et maître à jouer du milieu de terrain Nebojsa Krupnikovic. Une raison de plus de ne pas s’attarder à Hanovre.

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Veljko Paunovic au Hanovre 96 : seulement sept apparitions, mais beaucoup de dégâts

Le passage de Paunovic au 96 s’est ainsi achevé à peine deux mois après son arrivée, obtenue par Lienen malgré l’opposition des dirigeants du club. Seul point positif pour Hanovre : un accord de résiliation pour l’été 2005 avait été conclu parallèlement à la signature du contrat. Le club n’a donc au moins pas eu à supporter de frais supplémentaires après ce transfert raté. Pour rappel, s’il était resté au 96, l’actuel sélectionneur de la Serbie serait devenu le joueur le mieux payé du club.

À l’été 2005, Paunovic est donc retourné dans la capitale espagnole et a signé au FC Getafe, club de la banlieue de Madrid. Après un bref retour dans son club formateur, le Partizan Belgrade, il a d’abord arrêté fin 2008, à seulement 31 ans. Il a toutefois fait une dernière pige de six mois en 2011 au Philadelphia Union, en MLS, avant de mettre définitivement fin à sa carrière début 2012.

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Paunovic s’est ensuite lancé dans une carrière d’entraîneur. D’abord sélectionneur des moins de 18 ans de la Serbie, il a pris les rênes des moins de 20 ans en 2014. À l’été 2015, il a mené à la surprise générale sa sélection, emmenée notamment par les futures stars Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic et Milos Veljkovic, au titre mondial des moins de 20 ans. En finale, les Serbes ont battu le Brésil 2-1 après prolongation.

Schweinsteiger comparait Paunovic à Guardiola

Quelques mois plus tard, il a pris les commandes du Chicago Fire, club de MLS, où il a notamment entraîné Bastian Schweinsteiger. Paunovic avait beaucoup insisté pour attirer le champion du monde 2014, lui rendant visite à Manchester en 2016, alors qu’il évoluait à United. « J’ai été vraiment impressionné », confiait la légende du Bayern au New York Times au sujet du Serbe, avant de le comparer à l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps, sous les ordres duquel il avait joué au Bayern : « Nous avons eu une très bonne conversation. Il me rappelle Pep Guardiola sur beaucoup de points. Dans la façon dont il veut faire jouer son équipe et dans ses idées de jeu », disait Schweinsteiger à propos de Paunovic.

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Ce dernier est resté à Chicago jusqu’à fin 2019, avant d’entraîner en Angleterre (FC Reading), au Mexique (Deportivo Guadalajara et Tigres UANL) ainsi qu’en Espagne (Real Oviedo). Fin octobre 2025, Paunovic a succédé à l’ancienne icône des meneurs de jeu Dragan Stojkovic à la tête de la sélection serbe, alors que l’échec dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026 semblait presque inévitable.

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Une défaite prévisible 0-2 en Angleterre pour les débuts de Paunovic a finalement mis fin au rêve de Coupe du monde : l’Albanie, deuxième et qualifiée pour les barrages, était désormais définitivement hors de portée. La mission du nouveau sélectionneur dès lors : former une équipe jeune et compétitive, capable de se qualifier de nouveau pour les grands tournois.

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Jusqu’ici, les résultats ne plaident pourtant pas du tout en faveur de Paunovic : en dix matches, il n’a obtenu que deux courtes victoires 2-1 contre la Lettonie et l’Arabie saoudite. Les huit autres rencontres se sont toutes soldées par des défaites, tout comme ses quatre premières sorties en Ligue des nations.

Paunovic a souligné, après le revers 0-2 contre l’équipe d’Allemagne à Munich début octobre, que cela était surtout prévisible face à des adversaires comme l’Allemagne et les Pays-Bas. « Nous sommes la Serbie, un petit pays, et il faut du temps pour mettre un système en place », s’emportait-il après la question d’un journaliste critique à l’égard des résultats décevants. « Tous ceux qui sont proches de nous savent que nous travaillons à changer cette mauvaise ambiance », insistait-il, rappelant avoir pris l’équipe en main dans une situation difficile. « Nous avons fait revenir nos leaders, intégré des joueurs talentueux et nous construisons un nouveau système. Mais cela prend du temps. »

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Paunovic peut-il remettre le football serbe sur les rails ?

Si les Serbes n’ont guère eu leur chance en Allemagne, ils ont effectivement montré de bonnes choses lors de leurs défaites très serrées, 1-2 à l’aller comme au retour contre les Pays-Bas, ainsi que face à une solide équipe de Grèce. Pour mener son projet, Paunovic a notamment rappelé l’ancien joueur de l’Ajax Dusan Tadic, déjà âgé de 37 ans et désormais au NEC Nimègue, après plus de deux ans d’absence. Son ancien héros de la Coupe du monde U20, Milinkovic-Savic, joue lui aussi de nouveau pour la Serbie sous Paunovic, qui s’appuie également sur d’autres joueurs expérimentés comme Zivkovic, Maksimovic ou Aleksandar Mitrovic.

De grands noms âgés d’une vingtaine d’années, comme le défenseur central Strahinja Pavlovic (AC Milan) ou le buteur Dusan Vlahovic (Besiktas), sont appelés à jouer un rôle majeur dans l’avenir du football serbe. Paunovic veut aussi faire progresser petit à petit de grands talents comme Aleksander Stankovic (21 ans, Inter Milan), Vasilije Kostov (18 ans, Étoile rouge de Belgrade) ou Mihajlo Cvetkovic (19 ans, RSC Anderlecht).

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Un résultat marquant contre l’équipe d’Allemagne vendredi ferait en tout cas du bien à la cote de Paunovic en Serbie. S’il y parvient, il aura aussi, à l’avenir, quelque chose de positif à associer à l’Allemagne. Du moins, tant que personne ne mentionnera Hanovre.