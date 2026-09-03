« Je reviendrai au Real Madrid à une condition » : Modric envoie des messages forts sur « un Cristiano quinquagénaire », Mourinho et l'affaire Negreira

Luka Modric, joueur de l'AC Milan, a affirmé qu'il était et resterait toujours un supporter du Real Madrid, tout en révélant son profond amour pour son club actuel depuis l'enfance.

Modric a déclaré dans un long entretien avec le journal « As » : « Je me sens bien. Je suis très heureux de ma vie à Milan. Dès le premier jour, j'ai été chaleureusement accueilli par le club et les supporters, et c'est ce qui me rend heureux. La ville est belle, elle est différente de Madrid, mais je l'aime aussi. Je profite de mon temps ici et je suis heureux. »

Il a poursuivi : « Le Real Madrid est la plus grande équipe de l'histoire, et l'AC Milan est une grande équipe, le deuxième club le plus titré au niveau européen après le club merengue, ce qui témoigne de sa grandeur. Il est vrai qu'ils n'ont pas remporté de titre depuis longtemps, mais ils restent un club historique doté d'un riche passé, et tout ce dont ils ont besoin, c'est de retrouver le niveau qui était le leur dans les années 1990, dans les années 2000 et au-delà. »

Luka a ajouté : « J'ai grandi en regardant beaucoup de matches de football italien, car l'Italie est proche de la Croatie, et je les suivais avec passion. À l'époque, c'était peut-être le championnat le plus fort du monde, comme l'est aujourd'hui la Premier League anglaise, et il y avait des joueurs incroyables. L'AC Milan était mon équipe préférée quand j'étais petit, l'équipe que j'admirais. Au final, je n'aurais jamais imaginé que mon parcours me mènerait ici, mais la vie nous réserve des surprises, et me voici. »

Le conseil d'Ancelotti à Modric

À propos de ce qu'Ancelotti lui a dit sur l'AC Milan, il a répondu : « Lorsque nous étions à Madrid, nous parlions parfois de l'AC Milan, et il me racontait son expérience et son histoire avec l'AC Milan. Il m'a appelé lorsqu'il a appris que je n'allais pas rester à Madrid, et que lui non plus n'allait pas rester. Il m'a appelé quelques jours plus tard, car il était au courant de la situation à l'AC Milan, puisqu'ils lui avaient parlé de moi. »

Concernant sa retraite après avoir atteint l'âge de 41 ans, il a déclaré : « Il semble qu'il y ait une idée répandue selon laquelle, lorsqu'on atteint un certain âge, il vaut mieux prendre sa retraite et se retirer, mais je ne vois pas les choses ainsi tant que je me sens bien, car c'est ma vie. J'aime ce que je fais ; j'aime vraiment le football, et j'en suis heureux et j'y prends du plaisir. J'exerce ce métier depuis plus de 30 ans, j'ai commencé quand j'étais un enfant de six ans, et je sais que cela ne peut pas durer aussi longtemps que d'autres métiers. » Il a souligné : « Mais pour moi, ce n'est pas un métier, c'est quelque chose que j'aime. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne le considère pas comme un travail. C'est quelque chose dont je profite chaque jour, et tant que je me sens bien et que je vois que je peux accomplir ce que l'on attend de moi ou ce que je dois faire, je veux continuer. Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Je sais que la fin approche, mais je ne sais pas si ce sera cette année ou l'année prochaine. »





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Cristiano Ronaldo, un phénomène et une bête féroce

Modric a été interrogé sur Cristiano Ronaldo et sur sa capacité à atteindre les 1 000 buts, ce à quoi il a répondu : « Non, non. Cristiano est un joueur incroyable ; c'est un phénomène, une bête féroce, et je n'ai aucun doute qu'il atteindra ce chiffre. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire, sa manière de rivaliser, de tout donner match après match, cela force l'admiration. »

Il a poursuivi : « J'ai une affection particulière pour lui en raison de ce que nous avons accompli ensemble au Real Madrid, et c'est pourquoi je souhaite qu'il atteigne ce chiffre le plus tôt possible. Mais il lui reste encore au moins un an, et je suis certain, comme je l'ai dit, qu'il y parviendra. C'est incroyable. Je ne sais pas jusqu'à quand il voudra continuer à jouer, mais il continuera à marquer des buts même s'il veut jouer jusqu'à 50 ans. Son talent pour marquer des buts est incroyable, et par-dessus tout, sa personnalité, sa foi et sa confiance en lui ; tout cela est incroyable. »

À propos de l'élimination de la Coupe du monde face au Portugal emmené par Ronaldo, il a commenté : « C'était une défaite très frustrante. Je pense que nous avons livré un match remarquable, et que nous étions meilleurs que le Portugal, surtout en seconde période, et nous aurions pu plier le match plus tôt. Quant à la technologie, je pense qu'elle est utile au football à certains égards, mais j'estime qu'elle est mal utilisée et de manière sélective, pour déterminer qui est le plus fort ou quelque chose comme ça. Je n'aime pas parler de ces choses, mais lors de ce match, il ne s'agissait pas seulement du dernier but, mais aussi du penalty. »

Concernant le match entre l'Espagne et la Croatie le 26 septembre et la possibilité d'y participer, Luka a déclaré : « Eh bien, je dois d'abord décider et discuter avec la fédération et le nouvel entraîneur qui vient tout juste de commencer. Nous entretenons une excellente relation. J'ai débuté ma carrière en sélection nationale avec lui, en équipe des moins de 21 ans. Le premier à m'avoir convoqué en équipe première était Zlatko Kranjcar, mais après la Coupe du monde, Slaven Bilic est arrivé, l'entraîneur actuel, et nous avons passé six ans ensemble au cours desquels nous avons accompli de nombreuses choses. »

Le retour de Mourinho au Real Madrid

À propos du retour de Mourinho au Real Madrid, il a déclaré : « On peut voir dès les premiers matches que c'est un Real Madrid différent, un Real Madrid effrayant, et c'est ce qui me plaît. Je pense que la nomination de Mourinho a été une décision très judicieuse de la part du club, car c'est le choix idéal pour ce poste compte tenu de l'équipe et de tout le reste. »

Il a poursuivi : « Il connaît bien le club, c'est un gagnant, et il a une personnalité formidable. J'ai une estime particulière pour lui, car c'est lui qui m'a fait venir ici, et il a été le facteur le plus important dans mon arrivée. Il a dit au club : je le veux lui ou personne d'autre. C'est pour cette raison que je lui porte autant d'affection et de respect. Mon seul regret est de ne pas avoir travaillé plus longtemps avec lui. »

Il a affirmé : « J'ai travaillé avec lui pendant un an et j'ai beaucoup appris sur la manière d'accomplir mon travail au mieux, sur la manière de me battre, sur la manière de tout donner... Sa façon de préparer les matches était incroyable. J'entrais sur le terrain en sachant exactement ce qui allait se passer. Je pense que c'est le choix idéal, qu'il apportera beaucoup de bonheur aux supporters du Real Madrid, et que le Real Madrid sera une équipe très dangereuse dans toutes les compétitions. »

Il a continué : « Mourinho est spécial pour moi en raison de son combat pour me faire signer ; c'est quelque chose d'inoubliable. Je ferais n'importe quoi pour lui. Bien que nous ne parlions pas beaucoup, nous échangeons parfois des messages, mais je lui souhaite toujours beaucoup de réussite. Je pense qu'il est à la bonne place, car il est dans le meilleur club du monde, et c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Ce partenariat est excellent, et il inquiétera sans aucun doute les autres équipes. »

L'amour des supporters, la plus belle réussite de Modric

À propos de ses adieux aux supporters du Real Madrid, Modric a commenté : « Je considère que ma plus grande réussite, malgré tous les titres que j'ai remportés, c'est l'amour des supporters du Real Madrid. J'ai du mal à trouver les mots justes pour exprimer ma gratitude pour ce grand amour. Je l'ai ressenti dès le premier jour, même durant cette période quelque peu difficile à mon arrivée. J'ai senti dans les tribunes et dans les rues l'amour que les gens me portaient, et cet amour s'est renforcé avec le temps. Pour moi, cela compte plus que n'importe quel titre. »

Concernant le fait d'avoir remporté plus de titres en Ligue des champions qu'en Liga, et le lien que cela pourrait avoir avec la célèbre affaire Negreira, Modric a déclaré : « Eh bien, je ne sais pas. C'est vraiment une situation inhabituelle. Je ne m'étendrai pas dessus, car je n'aime pas ça. À mon époque, pourquoi avons-nous remporté la Ligue des champions plus souvent que le championnat espagnol ? Je pense que la raison est que nous ne nous concentrions pas sur les choses au quotidien ; nous pensions avoir tout le temps de corriger nos erreurs, alors qu'en Ligue des champions, nous savions que nous ne pouvions nous permettre aucun faux pas. »

Il a poursuivi : « Nous avons fait ce que nous avons fait en Ligue des champions, car nous savions qu'un échec signifiait une élimination de la compétition. En Liga, nous pensions toujours pouvoir rattraper les points, mais le Barça était très fort et ne nous le permettait pas. C'est pourquoi je pense que nous avons remporté moins de titres en Liga qu'en Ligue des champions durant cette période, mais je ne changerais rien. »

Il a continué en parlant de l'affaire Negreira : « Bien sûr, ce n'est pas normal, mais je ne suis pas beaucoup ce sujet. Ce n'est pas normal, mais je pense que nous portons aussi une part de responsabilité dans le fait de ne pas avoir remporté davantage de titres de champion. »





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Le Ballon d'Or en 2018

À propos du fait d'avoir brisé la domination de Cristiano et de Messi sur le Ballon d'Or en 2018, Modric a déclaré : « Oui, c'est incroyable, c'est la plus grande récompense individuelle qui soit, il n'y a rien de plus grand. Et le remporter à l'époque de joueurs exceptionnels comme Cristiano Ronaldo, et même alors que d'autres grands joueurs se le disputent chaque année, comme Neymar, Karim Benzema et bien d'autres. Le remporter a été un sentiment extraordinaire. Je ressens une joie immense et une grande satisfaction d'avoir obtenu le Ballon d'Or lorsque je vois la liste des joueurs qui l'ont remporté. »

Il a poursuivi : « De plus, venant d'un petit pays, c'est toujours beaucoup plus difficile pour nous que pour les joueurs de grands pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France ; nous devons fournir deux fois plus d'efforts. Ce sentiment me rend encore plus fier de ce trophée. Mais je dis toujours que le plus important, c'est l'équipe, et cela ne change pas. C'est une belle reconnaissance de la saison exceptionnelle que j'ai réalisée avec le Real Madrid et, avant tout, avec la Croatie ; c'est pour cette raison que je suis très heureux. »

À propos de celui qui le remportera cette année, il a répondu : « Honnêtement, je ne sais pas, et je ne veux citer personne ni désigner celui qui le mérite le plus. Les gens votent et décident du vainqueur. Il y a de nombreux candidats au Real Madrid et dans d'autres équipes. Nous verrons qui l'emportera ; je ne veux pas m'aventurer sur des noms. »

À propos de Mbappé, Bellingham et Vinicius, il a déclaré : « Ils sont formidables. Je suis très heureux que Vinicius ait prolongé son contrat avec le club ; cela n'aurait pas été bien perçu s'il ne l'avait pas fait, compte tenu de tout ce qu'il apporte. Kylian est incroyable : sa facilité à marquer des buts, sa vitesse et son agilité sont incroyables... Mais celui qui m'est le plus proche, c'est Jude, car c'est un milieu de terrain comme moi. »

Bellingham peut devenir un capitaine

Il a poursuivi : « Oui, Bellingham peut devenir un capitaine. Le public du Bernabéu apprécie son dévouement et sa loyauté sur le terrain, car il donne le meilleur de lui-même. Ils n'apprécient pas seulement son talent, mais aussi son éthique de travail. Ce qu'il a fait lors de la Coupe du monde et son début de saison cette année sont incroyables ; j'espère qu'il continuera sur cette voie. »

Concernant la possibilité de revenir au Real Madrid après sa retraite pour y occuper un poste, Modric a déclaré : « J'espère que cela se produira. Le Real Madrid est ma maison et le restera toujours. Je resterai toujours un Madridista en raison de ce que j'ai vécu là-bas. Ce furent les meilleures années de ma vie professionnelle et personnelle. J'espère y revenir un jour, mais nous verrons dans quel rôle. Je suis quelqu'un qui aime bien faire son travail et être utile. Je ne reviendrai pas au Real Madrid uniquement pour mon nom, pour être là sans vraiment savoir ce que je fais. Je ne peux pas faire un travail comme celui-là. Si je reviens, je veux être utile, important, et un élément essentiel dans tout ce que je fais. »