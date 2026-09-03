« Je reviendrai au Real Madrid à une condition » : Modric envoie des messages forts sur « Cristiano à 50 ans », Mourinho et l'affaire Negreira

Luka Modric, joueur de l'AC Milan, a affirmé qu'il était et resterait un supporter du Real Madrid, tout en révélant son grand amour pour son club actuel depuis l'enfance.

Modric a déclaré dans un long entretien accordé au journal "AS" : "Je me sens bien. Je suis très heureux de ma vie à Milan. Dès le premier jour, j'ai reçu un accueil chaleureux du club et des supporters, et c'est ce qui me rend heureux. La ville est belle, elle est différente de Madrid, mais je l'aime aussi. Je profite de mon temps ici et je suis heureux".

Et de poursuivre : "Le Real Madrid est la plus grande équipe de l'histoire, et l'AC Milan est un grand club, le deuxième plus titré au niveau européen après le club merengue, ce qui témoigne de sa grandeur. Il est vrai qu'ils n'ont pas remporté de titre depuis longtemps, mais ils demeurent un club historique doté d'un passé prestigieux, et tout ce dont ils ont besoin, c'est de retrouver le niveau qui était le leur dans les années 1990, au début des années 2000 et au-delà".

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Luka a ajouté : "J'ai grandi en regardant beaucoup de matchs de football italien parce que l'Italie est proche de la Croatie, et je les suivais avec passion, car c'était peut-être à l'époque le championnat le plus fort du monde, comme l'est aujourd'hui la Premier League anglaise, et il y avait des joueurs extraordinaires. L'AC Milan était mon équipe préférée quand j'étais petit, l'équipe que j'admirais. Au final, je ne me suis jamais attendu à ce que mon parcours me mène ici, mais la vie nous réserve des surprises, et me voilà".

Le conseil d'Ancelotti à Modric

À propos de ce qu'Ancelotti lui a dit sur l'AC Milan, il a répondu : "Quand nous étions à Madrid, nous parlions parfois de l'AC Milan, et il me racontait son expérience et son histoire avec le club. Il m'a appelé lorsqu'il a su que je n'allais pas rester à Madrid, et que lui non plus n'allait pas rester. Il m'a appelé quelques jours plus tard car il était au courant pour l'AC Milan, puisqu'ils l'avaient interrogé à mon sujet".

Concernant sa retraite après avoir atteint 41 ans, il a déclaré : "Il semble qu'il existe une idée répandue selon laquelle, lorsqu'on atteint un certain âge, il vaut mieux prendre sa retraite et se retirer, mais je ne vois pas les choses ainsi tant que je me sens bien, car c'est ma vie. J'aime ce que je fais ; j'aime vraiment le football, et je suis heureux et je m'y épanouis. J'exerce ce métier depuis plus de 30 ans, j'ai commencé quand j'étais un enfant de six ans, et je sais qu'il ne peut pas durer aussi longtemps que d'autres professions". Il a souligné : "Mais pour moi, ce n'est pas un travail, c'est quelque chose que j'aime. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne le considère pas comme un travail. C'est quelque chose dont je profite chaque jour, et tant que je me sens bien et que je vois que je peux accomplir ce qui m'est demandé ou ce que je dois faire, je veux continuer. Jusqu'à quand cela durera-t-il ? Je sais que la fin approche, mais je ne sais pas si ce sera cette année ou l'année prochaine".





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Cristiano Ronaldo, un phénomène et une bête féroce

Modric a été interrogé sur Cristiano Ronaldo et sur sa capacité à atteindre les 1000 buts, ce à quoi il a répondu : "Non, non. Cristiano est un joueur incroyable ; c'est un phénomène, une bête féroce, et je n'ai aucun doute qu'il atteindra ce chiffre. Tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il continue d'accomplir, sa manière de rivaliser et de donner le meilleur de lui-même match après match, c'est admirable".

Et de poursuivre : "J'ai une affection particulière pour lui en raison de ce que nous avons accompli ensemble au Real Madrid, et c'est pourquoi j'espère qu'il atteindra ce chiffre au plus vite. Mais il lui reste au moins une année encore, et je suis sûr, comme je l'ai dit, qu'il le fera. C'est incroyable. Je ne sais pas jusqu'à quand il voudra continuer à jouer, mais il continuera à marquer des buts même s'il voulait continuer jusqu'à 50 ans. Son talent pour marquer des buts est stupéfiant, et par-dessus tout, sa personnalité, sa foi et sa confiance en lui ; tout cela est incroyable".

Au sujet de l'élimination de la Coupe du monde face au Portugal emmené par Ronaldo, il a commenté : "Ce fut une défaite très frustrante. Je pense que nous avons livré un excellent match, et que nous étions la meilleure équipe face au Portugal, surtout en seconde période, et nous aurions pu plier le match plus tôt. Quant à la technologie, je pense qu'elle est bénéfique pour le football sous certains aspects, mais j'estime qu'elle est mal et sélectivement utilisée, pour déterminer qui est le plus fort ou quelque chose comme ça. Je n'aime pas parler de ces sujets, mais lors de ce match, il n'était pas seulement question du dernier but, mais aussi du penalty".

Concernant le match entre l'Espagne et la Croatie le 26 septembre et la possibilité d'y participer, Luka a déclaré : "Bon, d'abord je dois décider et discuter avec la fédération et le nouvel entraîneur qui vient tout juste de débuter. Nous entretenons une excellente relation. J'ai commencé mon parcours en sélection nationale avec lui, en équipe des moins de 21 ans. Le premier à m'avoir convoqué en équipe première fut Zlatko Kranjcar, mais après la Coupe du monde est arrivé Slaven Bilic, l'entraîneur actuel, et nous avons passé six années ensemble durant lesquelles nous avons accompli beaucoup de choses".

Le retour de Mourinho au Real Madrid

À propos du retour de Mourinho au Real Madrid, il a déclaré : "On peut voir dès les premiers matchs que ce Real Madrid est différent, un Real Madrid effrayant, et c'est ce qui me plaît. Je pense que la nomination de Mourinho a été une décision très judicieuse de la part du club, car c'est le choix idéal pour ce poste au regard de l'équipe et de tout le reste".

Et de poursuivre : "Il connaît bien le club, c'est un gagnant, il a une personnalité formidable, et j'ai une estime particulière pour lui car c'est lui qui m'a fait venir ici, et c'est le facteur le plus important dans mon arrivée. Il a dit au club : je le veux lui ou personne d'autre. C'est pour cela que je lui porte toute cette affection et ce respect. Mon seul regret est de ne pas avoir travaillé avec lui plus longtemps".

Il a affirmé : "J'ai travaillé avec lui pendant un an et j'ai beaucoup appris sur la manière d'accomplir mon travail au mieux, sur la manière de me battre, sur la manière de donner le meilleur de moi-même... Sa façon de préparer les matchs était incroyable. J'entrais sur le terrain en sachant exactement ce qui allait se passer. Je pense que c'est le choix idéal, qu'il apportera beaucoup de bonheur aux supporters du Real Madrid, et que le Real Madrid sera une équipe très dangereuse dans toutes les compétitions".

Il a continué : "Mourinho est spécial pour moi en raison de la lutte qu'il a menée pour me recruter ; c'est quelque chose d'inoubliable. Je ferais n'importe quoi pour lui. Bien que nous ne parlions pas beaucoup, nous échangeons parfois des messages, mais je lui souhaite toujours toute la réussite possible. Je pense qu'il est au bon endroit car il est dans le meilleur club du monde, et c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Ce partenariat est excellent, et il inquiétera certainement les autres équipes".

L'amour des supporters, la plus belle réussite de Modric

Au sujet des adieux des supporters du Real Madrid, Modric a commenté : "Je considère que ma plus grande réussite, malgré tous les titres que j'ai remportés, c'est l'amour des supporters du Real Madrid. J'ai du mal à trouver les mots justes pour exprimer ma gratitude pour cet immense amour. Je l'ai ressenti dès le premier jour, même durant cette période quelque peu difficile à mon arrivée. J'ai ressenti dans les tribunes et dans les rues l'amour des gens à mon égard, et cet amour s'est renforcé avec le temps. Pour moi, c'est plus important que n'importe quel titre".

À propos du fait qu'il a remporté plus de titres en Ligue des champions qu'en Liga, et de son lien éventuel avec la fameuse affaire Negreira, Modric a déclaré : "Bon, je ne sais pas. C'est une situation vraiment inhabituelle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car je n'aime pas ça. À mon époque, pourquoi avons-nous remporté plus de Ligues des champions que de titres en Liga espagnole ? Je pense que la raison est que nous ne nous concentrions pas sur les choses au quotidien ; nous pensions avoir tout le temps pour corriger nos erreurs, tandis qu'en Ligue des champions nous savions que nous ne pouvions nous permettre le moindre faux pas".

Et de poursuivre : "Nous avons fait ce que nous avons fait en Ligue des champions parce que nous savions qu'un échec signifiait l'élimination de la compétition. En Liga espagnole, nous pensions toujours pouvoir rattraper les points, mais le Barça était très fort et ne nous laissait pas faire. C'est pour cela que je pense que nous avons remporté moins de titres en Liga espagnole qu'en Ligue des champions durant cette période, mais je ne changerais rien".

Il a continué en évoquant l'affaire Negreira : "Bien sûr, ce n'est pas normal, mais je ne suis pas ce sujet de très près. Ce n'est pas normal, mais je pense que nous portons aussi une part de responsabilité pour ne pas avoir remporté davantage de titres en championnat".





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Le Ballon d'Or en 2018

Au sujet de sa rupture de l'hégémonie de Cristiano et Messi sur le Ballon d'Or en 2018, Modric a déclaré : "Oui, c'est incroyable, c'est la plus grande récompense individuelle qui soit, il n'y a rien de plus grand. Et le remporter à l'époque de joueurs exceptionnels comme Cristiano Ronaldo, et même avec la présence d'autres grands joueurs qui se le disputent chaque année comme Neymar et Karim Benzema, et bien d'autres encore. Le remporter fut un sentiment merveilleux. J'éprouve une joie immense et une grande satisfaction d'avoir obtenu le Ballon d'Or lorsque je vois la liste des joueurs qui l'ont remporté".

Et de poursuivre : "De plus, étant originaire d'un petit pays, c'est toujours beaucoup plus difficile pour nous comparé aux joueurs de grands pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France ; nous devons fournir un effort double. Ce sentiment me rend encore plus fier de cette récompense. Mais je dis toujours que le plus important, c'est l'équipe, et cela ne change pas. C'est une belle reconnaissance de la saison remarquable que j'ai réalisée avec le Real Madrid et, avant tout, avec la Croatie ; c'est pour cela que je suis très heureux".

Sur celui qui le remportera cette année, il a répondu : "Honnêtement, je ne sais pas, et je ne veux citer personne ni désigner qui le mérite le plus. Les gens votent et décident du vainqueur. Il y a de nombreux candidats du Real Madrid et d'autres équipes. Nous verrons qui l'emportera ; je ne veux pas m'aventurer sur les noms".

Au sujet de Mbappé, Bellingham et Vinicius, il a déclaré : "Ils sont formidables. Je suis très content que Vinicius ait prolongé son contrat avec le club ; cela n'aurait pas été considéré comme une bonne chose s'il ne l'avait pas fait, au regard de tout ce qu'il apporte. Kylian est stupéfiant : sa facilité à marquer des buts, sa vitesse et sa légèreté de mouvement sont stupéfiantes... Mais le plus proche de moi, c'est Jude, parce que c'est un milieu de terrain comme moi".

Bellingham peut devenir un capitaine

Il a continué : "Oui, Bellingham peut devenir un capitaine. Le public du Bernabéu apprécie son dévouement et son engagement sur le terrain, car il donne le meilleur de lui-même. Ils n'apprécient pas seulement son talent, mais aussi son éthique de travail. Ce qu'il a fait à la Coupe du monde et son début de saison cette année sont stupéfiants ; j'espère qu'il continuera sur cette voie".

Concernant la possibilité de revenir au Real Madrid après sa retraite et d'y occuper un quelconque poste, Modric a déclaré : "J'espère que cela arrivera. Le Real Madrid est ma maison et le restera toujours. Je resterai toujours madridista pour ce que j'y ai vécu. Ce furent les meilleures années de ma vie professionnelle et personnelle. J'espère revenir un jour, mais nous verrons dans quel rôle. Je suis quelqu'un qui aime bien faire son travail et être utile. Je ne reviendrais pas au Real Madrid uniquement pour mon nom, pour être là sans vraiment savoir ce que je fais. Je ne peux pas faire un travail comme ça. Si je reviens, je veux être utile, important, et un élément clé dans tout ce que je ferai".

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