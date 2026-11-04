Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding
Traduit par

« Je revenais tout juste des toilettes » : Konstantinos Karetsas, héros du match pour le BVB, a failli ne pas être envoyé sur le terrain par Niko Kovac

Ligue des Champions
Borussia Dortmund vs Bétis Séville
Borussia Dortmund
Bétis Séville
N. Kovac
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas, héros de la victoire du BVB, a été très surpris par le moment de son entrée en jeu face au Betis Séville, mercredi soir en Ligue des champions (2-1).

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

L’international grec devait remplacer, après un peu plus d’une demi-heure, Serhou Guirassy, diminué, mais il devait d’abord satisfaire un besoin naturel, comme il l’a révélé après le match sur DAZN.

Interrogé sur les consignes que lui avait données l’entraîneur Niko Kovac, le joueur de 18 ans a répondu : « Pour être honnête, quand je suis entré en jeu, je revenais tout juste des toilettes. Je n’ai donc reçu aucune consigne. » Sa devise a alors été : « Simplement entrer sur le terrain et jouer. Se laisser porter. »

Kovac s’est lui aussi étonné de cet épisode insolite : « C’est vrai. Je l’ai cherché. Soudain, il n’était plus là et j’ai appelé Carney (Chukwuemeka, NDLR), mais il a fini par réapparaître. S’il avait encore été aux toilettes, ou quoi qu’il ait pu être en train de faire, il ne serait pas entré en jeu. » Brièvement introuvable, Karetsas est donc revenu à temps et est entré en jeu à la 34e minute. Il a évolué dans un rôle libre derrière Fabio Silva, désormais seul en pointe.

Karetsas a livré une belle prestation, couronnée par le but de la victoire (2-1, 72e), quelques minutes après l’égalisation des visiteurs, qui avaient répondu à l’ouverture du score de Silva (67e). Il a ensuite été désigné homme du match. Mais l’adolescent n’était pas de cet avis. Avec modestie, il a expliqué : « Fabio Silva le méritait. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. »

Prochains matchs
BVB

BVB

Bundesliga

07 nov. 2026

ELV

ELV

ELC

ELC

LaLiga

08 nov. 2026

BET

BET

Cette passe décisive, le Portugais l’a adressée, depuis une position légèrement en retrait, à Karetsas, qui repiquait de la droite vers l’intérieur. Ce dernier a parfaitement contrôlé le ballon avant de frapper sans attendre à l’entrée de la surface. Il a ainsi surpris le gardien du Betis Alvaro Valles, jusque-là excellent, et trouvé le petit côté. Une action qui a enthousiasmé le consultant de DAZN, Sebastian Kneißl : « C’est remarquable. C’est une qualité qu’il possède : repérer les espaces et savoir comment le jeu va évoluer. » Son « premier contrôle » a lui aussi été remarquable, selon lui.

FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISGetty Images

L’entraîneur du BVB Niko Kovac loue Konstantinos Karetsas : « Comme un lapin »

Karetsas a également reçu les éloges de son entraîneur. « On a bien vu que c’est un très bon footballeur », a déclaré Kovac, avant de préciser : « Pas seulement parce qu’il a marqué, mais parce qu’il change sans cesse de direction, comme un lapin. Il est difficile à défendre. Il a réussi beaucoup de passements de jambes, apporté beaucoup de dynamisme. Fabio et lui se sont très bien entendus devant. »

Si Guirassy devait être absent, il serait donc « probable » que Karetsas prenne sa place dans le onze de départ du BVB.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google