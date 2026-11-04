L’international grec devait remplacer, après un peu plus d’une demi-heure, Serhou Guirassy, diminué, mais il devait d’abord satisfaire un besoin naturel, comme il l’a révélé après le match sur DAZN.

Interrogé sur les consignes que lui avait données l’entraîneur Niko Kovac, le joueur de 18 ans a répondu : « Pour être honnête, quand je suis entré en jeu, je revenais tout juste des toilettes. Je n’ai donc reçu aucune consigne. » Sa devise a alors été : « Simplement entrer sur le terrain et jouer. Se laisser porter. »

Kovac s’est lui aussi étonné de cet épisode insolite : « C’est vrai. Je l’ai cherché. Soudain, il n’était plus là et j’ai appelé Carney (Chukwuemeka, NDLR), mais il a fini par réapparaître. S’il avait encore été aux toilettes, ou quoi qu’il ait pu être en train de faire, il ne serait pas entré en jeu. » Brièvement introuvable, Karetsas est donc revenu à temps et est entré en jeu à la 34e minute. Il a évolué dans un rôle libre derrière Fabio Silva, désormais seul en pointe.

Karetsas a livré une belle prestation, couronnée par le but de la victoire (2-1, 72e), quelques minutes après l’égalisation des visiteurs, qui avaient répondu à l’ouverture du score de Silva (67e). Il a ensuite été désigné homme du match. Mais l’adolescent n’était pas de cet avis. Avec modestie, il a expliqué : « Fabio Silva le méritait. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. »

Cette passe décisive, le Portugais l’a adressée, depuis une position légèrement en retrait, à Karetsas, qui repiquait de la droite vers l’intérieur. Ce dernier a parfaitement contrôlé le ballon avant de frapper sans attendre à l’entrée de la surface. Il a ainsi surpris le gardien du Betis Alvaro Valles, jusque-là excellent, et trouvé le petit côté. Une action qui a enthousiasmé le consultant de DAZN, Sebastian Kneißl : « C’est remarquable. C’est une qualité qu’il possède : repérer les espaces et savoir comment le jeu va évoluer. » Son « premier contrôle » a lui aussi été remarquable, selon lui.

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L’entraîneur du BVB Niko Kovac loue Konstantinos Karetsas : « Comme un lapin »

Karetsas a également reçu les éloges de son entraîneur. « On a bien vu que c’est un très bon footballeur », a déclaré Kovac, avant de préciser : « Pas seulement parce qu’il a marqué, mais parce qu’il change sans cesse de direction, comme un lapin. Il est difficile à défendre. Il a réussi beaucoup de passements de jambes, apporté beaucoup de dynamisme. Fabio et lui se sont très bien entendus devant. »

Si Guirassy devait être absent, il serait donc « probable » que Karetsas prenne sa place dans le onze de départ du BVB.