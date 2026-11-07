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L’attaquant d’Everton Thierno Barry a révélé que l’étude de vidéos d’Erling Haaland, joueur phare de Manchester City, avait inspiré son début de saison prolifique, après la victoire 3-1 contre Coventry City vendredi. Le joueur de 24 ans a inscrit un doublé et délivré une passe décisive en fin de match, gâchant le retour dans le Merseyside de Frank Lampard, ancien entraîneur d’Everton.

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L’attaquant mène la remontée victorieuse en seconde période

Le doublé inscrit coup sur coup par Barry en l’espace de cinq minutes après la pause a renversé le match, avant qu’il ne serve Kiernan Dewsbury-Hall pour son but à la 81e minute, lors du 592e match de David Moyes à la tête d’Everton, égalant le record du club détenu par Harry Catterick. La saison dernière, après son transfert de Villarreal pour 27 millions de livres sterling, l’attaquant avait dû attendre sa 16e apparition pour ouvrir son compteur, avant de terminer avec huit buts. Il en compte désormais 10 en 13 apparitions toutes compétitions confondues. Avec six buts en championnat, il occupe la deuxième place ex aequo avec Alexander Isak, de Liverpool, à trois longueurs de Haaland.

Le travail paie à domicile

Coventry avait fait bonne impression en début de match : Jordan Pickford avait repoussé une tentative de Tatsuhiro Sakamoto, Jack Rudoni avait tiré à côté et la VAR n’avait pas accordé de penalty lorsque James Tarkowski avait tiré les cheveux de Caleb Yirenkyi en sautant. Yann Gboho avait ensuite donné l’avantage aux visiteurs à la 52e minute. Cinq minutes plus tard, Barry égalisait toutefois de la tête, puis poussait le ballon au fond des filets à bout portant pour s’offrir un doublé, avant de servir Dewsbury-Hall, qui n’a pas été retenu dans la dernière sélection de l’Angleterre de Thomas Tuchel.

S’exprimant auprès de BBC Match of the Day après la victoire, Barry a déclaré : « C’est toujours un plaisir de marquer et de voir mon équipe gagner, donc je suis très heureux. J’ai beaucoup travaillé cet été et on en voit les résultats, donc je suis heureux. Je dois continuer comme ça pour aider mon équipe à gagner chaque match.

« Pour être honnête, c’est parfois difficile quand on rate beaucoup d’occasions. Le moral peut en prendre un coup, mais je travaille toujours pour faire de mon mieux. »

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Saluant l’ambiance au Hill Dickinson, il a ajouté : « C’est toujours un plaisir de jouer à domicile. Les supporters ici sont incroyables. Ils chantent de la première à la dernière minute. C’est un vrai plaisir de marquer et de jouer ici. »

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L’attaquant norvégien inspire sa réussite devant le but

Alors que seul Haaland a marqué plus que lui toutes compétitions confondues parmi les joueurs de Premier League cette saison, Barry a expliqué son admiration pour le Norvégien : « Je suis très heureux parce que je suis fan de lui. Je regarde beaucoup de vidéos de lui et j’essaie de faire ce qu’il fait. Si je peux rivaliser avec lui jusqu’au bout pour décrocher le Soulier d’or, j’essaierai. »

Revenant sur la célébration de son but, qu’il a effectuée seul, il a ajouté : « J’étais sur TikTok hier et j’ai vu un joueur de NFL faire cette célébration. J’ai dit à Tyrique [George] que si on marquait demain, on ferait cette danse, mais je crois qu’il était trop timide pour la faire, alors je l’ai faite tout seul. »

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Everton grimpe à la cinquième place

Cette victoire acquise après avoir été mené face à Coventry a propulsé l’équipe de Moyes à la cinquième place du classement de Premier League avant la prochaine trêve internationale de novembre. Barry cherchera à conserver son efficacité devant le but lorsque les compétitions nationales reprendront plus tard ce mois-ci, alors qu’Everton vise une qualification européenne. De son côté, le Coventry de Lampard devra vite se remobiliser après avoir manqué de souffle en seconde période sur la Mersey.