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Entré en jeu, Federico Valverde a été le héros du Real Madrid lors de sa remontée spectaculaire face à l’AEK Athènes en Ligue des champions. Le capitaine a inscrit le but de la victoire d’une frappe lointaine spectaculaire, après que son équipe eut été menée au score dans une rencontre européenne très disputée.

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Valverde sauve le Real Madrid

Valverde s'est mué en héros du match lors de la spectaculaire victoire 3-2 du Real Madrid face à l'AEK Athènes en Ligue des champions. Le milieu de terrain est entré en jeu et a décoché, de loin au-delà de la surface de réparation, une frappe spectaculaire qui a offert la victoire à son équipe.

Valverde n'est entré en jeu qu'à la 67e minute, en remplacement de Yan Diomande. Malgré son temps de jeu limité, son but inscrit d'une frappe puissante en fin de match a scellé une nouvelle remontée mémorable du club sur la scène européenne. L'intervention décisive du capitaine a permis au Real Madrid d'arracher les trois points au terme d'une rencontre riche en rebondissements.

Un rude défi européen

Interrogé juste après le coup de sifflet final, Valverde a reconnu combien il avait été difficile de venir à bout de la défense tenace de l'AEK Athènes. Il a souligné la détermination collective nécessaire pour renverser la situation et décrocher une victoire cruciale.

« C'était un match très difficile et compliqué, comme nous nous y attendions », a déclaré Valverde sur le site officiel du club. « Nous avons dominé tout le match, mais il était difficile de se créer des occasions et de marquer. Il faut féliciter l'équipe pour ses efforts et son travail, et nous devons continuer ainsi. »

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Ne jamais perdre espoir

Le Real Madrid s'est forgé une solide réputation grâce à sa capacité à revenir au score dans les derniers instants des grands rendez-vous de Ligue des champions. Le club avait déjà réussi pareille remontée face à l'AS Rome en octobre dernier, pour s'imposer 4-3. Valverde a attribué cette mentalité de vainqueur à l'encadrement technique et à la confiance indéfectible qui règne dans le vestiaire.

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« C'est grâce à l'encadrement technique et à nous, les joueurs, qui continuons à nous faire confiance les uns aux autres », a-t-il souligné. « Après leur deuxième but, cela semblait très difficile, mais l'équipe est encore revenue au score. »

Revenant sur sa frappe puissante qui a offert la victoire à son équipe, Valverde est resté humble. « Parfois, je réfléchis trop. Comme je le dis toujours, je remercie mes coéquipiers, qui me donnent la confiance nécessaire pour tenter ma chance. »

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Cap sur le duel à Valence

L'équipe de Jose Mourinho va désormais se concentrer sur la Liga, avec un déplacement à Mestalla pour affronter Valence ce samedi. Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place du championnat avec 27 points en 11 matches, à trois longueurs du leader, Barcelone.