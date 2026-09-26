« Je le referais probablement encore et encore comme ça », a-t-il déclaré au journal Bild. Peu après son 18e anniversaire, Kurt avait quitté les Fohlen pour le FCB contre une indemnité de transfert de trois millions d’euros, où il n’a pas réussi à trouver sa place.

« On ne peut de toute façon pas dire comment les choses se seraient passées si j’étais resté à Gladbach. Personne ne sait ce qu’il se serait passé ensuite », a fait remarquer celui qui est désormais âgé de 30 ans. Le transfert à Munich avait suscité un grand intérêt médiatique, ce que Kurt n’a pas pu comprendre avec le recul : « Médiatiquement, ça a été vraiment, vraiment monté en épingle. Tout a été rendu un peu pire que ce que c’était finalement », a-t-il estimé.

Après un an et demi sans succès à Munich, le рекордmeister allemand l’a vendu pour seulement 500 000 euros au Hertha Berlin. Il est resté trois ans chez les Berlinois, avant de tenter aussi sa chance en Autriche, en Slovaquie et en Turquie. « J’ai désormais ma propre école de football et je joue encore au football pour le plaisir », a raconté Kurt.

Que ferait Sinan Kurt différemment ?

À son moi de 18 ans, Kurt donnerait désormais quelques conseils : « Je lui dirais qu’il doit prendre tout ça encore plus au sérieux que je ne l’ai fait à l’époque. Ne pas seulement se reposer sur son talent, mais montrer davantage de mentalité », a-t-il déclaré.

Sinan Kurt a disputé son unique match de Bundesliga avec le FC Bayern le 25 avril 2015, lors de la victoire 1-0 contre le Hertha Berlin, lorsqu’il est entré en jeu après la pause. Avec le club berlinois, cinq autres minutes ont suivi dans l’élite allemande, lors de deux brèves apparitions pour le club de la capitale.