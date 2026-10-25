Après une prestation d’une faiblesse inquiétante lors du 0-0 face à Schalke 04, les supporters du FC Cologne ont une nouvelle fois laissé éclater leur frustration. Des « Wagner dehors ! » ont retenti dans tout le stade.

Alors qu’il niait encore, il y a quelques jours, toute agitation autour du club, Kessler a désormais changé de ton. « Bien sûr que je prends cela au sérieux, cela ne fait aucun doute. C’est très émotionnel », a-t-il déclaré au Kölner Express. L’homme de 40 ans estime certes que l’équipe de Wagner est « globalement sur la bonne voie, mais nous avons manqué de créativité dans le dernier tiers du terrain et, au bout du compte, de capacité à nous montrer dangereux devant le but ou à concrétiser nos occasions. C’est pourquoi nous sommes déçus ». Il a néanmoins assuré Wagner de son « soutien total ».

L’entraîneur de 38 ans est sur la sellette depuis un certain temps. Avant même la victoire dans le derby contre Gladbach, il y a quelques semaines, son licenciement avait été évoqué dans l’hypothèse d’une défaite des Boucs. Il s’agit par ailleurs de la seule victoire du club lors de ses six derniers matches de championnat. Le duel face à son voisin au classement, l’Union Berlin, le week-end prochain, pourrait bien être un nouveau match décisif pour l’avenir de Wagner.

Le 1. FC Cologne confronté à de nombreuses blessures

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que Cologne doit actuellement composer avec de nombreux blessés en attaque. Parmi les absents figurent notamment deux attaquants, Thijs Dallinga (26 ans, rupture du ligament croisé) et Ragnar Ache (28 ans, déchirure de fibres musculaires), indisponibles pour une courte ou une longue durée.

« J’y réfléchis aussi et j’en tiens compte dans mon travail quotidien », a expliqué Kessler, avant de souligner : « Au bout du compte, ce qui compte, c’est le travail sur le fond et le fait de remporter des victoires. C’est ce qui a le plus de valeur aux yeux des gens. »

Wagner, de son côté, a tenté de mettre en avant les points positifs de la prestation de Cologne. « Ce point paraît peut-être un peu insuffisant », a-t-il déclaré. Mais, pour la première fois lors de son 15e match à la tête de l’équipe, Cologne n’a pas encaissé de but. « L’équipe a très bien fait les choses et a finalement gardé sa cage inviolée », s’est félicité Wagner. Ce sont des réussites sur lesquelles il faut s’appuyer. « Nous sommes encore loin de là où nous voulons être », a-t-il confié à Sky, « mais nous avançons dans la bonne direction ».

« Les attentes ici sont immenses », a déclaré Wagner, interrogé sur l’agitation ambiante. Un départ soudain de Wagner ne semble toutefois pas (encore) se profiler.

Curiosité du calendrier : avant leur match de Bundesliga contre l’Union Berlin, les joueurs de Cologne affronteront aussi les Berlinois mardi en Coupe d’Allemagne.