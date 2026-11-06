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Romeo Lavia s’est confié sur l’influence considérable qu’exerce Eden Hazard, figure emblématique de Chelsea, sur sa carrière, alors qu’il commence enfin à trouver ses marques à Stamford Bridge. Le jeune milieu belge a révélé qu’une récente rencontre avec son illustre compatriote lui avait donné un nouvel élan lors de sa période la plus régulière en équipe première.

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Hazard de retour pour inspirer la victoire de Chelsea

Chelsea a signé une nette victoire 2-0 face à Manchester United en Premier League samedi, mais la présence d’un visage familier dans les tribunes a rendu l’occasion encore plus particulière pour Lavia. Hazard, ancien joueur emblématique de Chelsea, était présent à Stamford Bridge et est descendu sur la pelouse pour saluer l’équipe après le coup de sifflet final.

Hazard, auteur de 110 buts et vainqueur de deux titres de champion lors de ses sept années marquantes dans l’ouest de Londres, a conservé des liens étroits avec son jeune compatriote. Pour Lavia, retrouver le joueur de 35 ans a été un encouragement bienvenu alors qu’il traverse une période très encourageante sur le plan personnel.

Lavia évoque son lien particulier avec l’ancienne figure de Chelsea

Dans un entretien accordé au site officiel de Chelsea, Lavia a expliqué ce que cette rencontre après le match représentait pour lui. Le milieu de terrain a souligné le rôle de mentor que Hazard continue de jouer auprès de lui et la fierté manifeste affichée par l’ailier retraité après la victoire du week-end.

« C’est une personne très importante pour moi, a expliqué Lavia. Nous parlons assez souvent. Cela m’a fait plaisir de le voir ici et j’ai pu lire dans ses yeux qu’il était heureux pour moi et fier. Cela me donne un supplément de motivation. »

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Après les blessures, Lavia retrouve de la continuité

L’international belge a traversé une période difficile après son transfert de Southampton en 2023 pour 53 millions de livres sterling (71,4 millions de dollars). Des blessures persistantes ont fortement limité son temps de jeu, mais il a figuré dans le groupe pour chaque match de Premier League cette saison. Surtout, le joueur de 22 ans vient de disputer deux rencontres consécutives de 90 minutes, face à Liverpool en Carabao Cup puis à United en championnat.

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« Tant que je me sens bien, je ferai tout mon possible pour aider l’équipe à obtenir des résultats, a déclaré Lavia. Je me sens bien, donc je suis très satisfait de ma performance.

« Je suis encore jeune et je peux progresser dans beaucoup de domaines. Nous essayons de travailler sur chacun de ces points pendant la semaine. C’est un processus. Tout ce que je peux dire, c’est que le travail que nous faisons avec toutes les personnes du club se passe bien jusqu’à présent. Il faut simplement continuer et, espérons-le, nous pourrons poursuivre sur cette voie. »

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Maintenir la course au top 4

Grâce à son début de saison prometteur sous les ordres de Xabi Alonso, Chelsea occupe la quatrième place avec 16 points en neuf matches. Le retour en forme de Lavia tombe à point nommé pour l’entraîneur, d’autant que le milieu de terrain a récemment obtenu, de haute lutte, son rappel en équipe nationale de Belgique.

Chelsea cherchera à conforter sa place parmi les prétendants au top 4 dimanche, lors de son déplacement chez Sunderland, lanterne rouge. Après la prochaine trêve internationale, l’équipe retrouvera Stamford Bridge pour un match crucial contre Leeds, où Lavia tentera de poursuivre ses prestations dominantes au milieu de terrain.