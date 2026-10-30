« Je pourrais écrire la moitié d’un livre ! » : Xabi Alonso revient sur ses trois premiers mois mouvementés à Chelsea

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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a fait un point détaillé sur les blessures avant le match de samedi contre Manchester United, confirmant que Maxence Lacroix serait absent plusieurs semaines. Alonso est également revenu sur ses trois premiers mois mouvementés à la tête du club à Stamford Bridge.

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Lacroix indisponible, Chelsea doit composer avec un coup dur en défense

Le défenseur de Chelsea Maxence Lacroix sera absent jusqu’après la prochaine trêve internationale en raison d’une blessure, a confirmé l’entraîneur Xabi Alonso. Ce contretemps réduit les options défensives de Chelsea dans l’axe avant son match contre Manchester United.

Alonso a toutefois indiqué que Pep Chavarria, également défenseur, avait réintégré le groupe pour le match.

Le milieu de terrain Moises Caicedo a lui aussi été déclaré apte à jouer après de légères inquiétudes concernant son état physique.

Alonso évoque la chance de Fofana et la possibilité d’un masque pour Martinez

En l’absence de Lacroix, Alonso compte sur Wesley Fofana pour répondre présent aux côtés de Levi Colwill et Josh Acheampong. « Avec la blessure de Max, nous avons Wes... Même s’il a manqué le penalty, je pense qu’il a fait un bon match. Il a été régulier, solide et j’ai vu beaucoup de points positifs », a déclaré Alonso.

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Concernant un éventuel retour du gardien Emi Martinez, Alonso a précisé : « S’il est prêt à jouer, il aura probablement besoin d’un masque de protection. »

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Le jeune défenseur Aaron Anselmino reste indisponible tandis qu’il se remet de problèmes physiques récurrents.

Alonso revient sur ses premiers mois d’apprentissage accéléré à Chelsea

Revenant sur ses trois premiers mois sur le banc de Chelsea à Stamford Bridge, Alonso a reconnu que cette expérience avait été extrêmement intense. « Oh, beaucoup de choses. Tellement de choses. Je pourrais peut-être écrire la moitié d’un livre sur ces trois mois. Et il y en a encore beaucoup d’autres à venir », a souri Alonso.

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Interrogé sur la discipline après le récent carton rouge de Cole Palmer contre Tottenham, Alonso a ajouté : « Nous avons parlé, oui, du match, des choses que nous pouvons améliorer... Cole est intelligent, il aime le football, il aime prendre du plaisir en jouant. »

« Pour avoir le sentiment d’être constants, je pense que nous devons être plus réguliers », a souligné l’entraîneur.

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Chelsea veut gagner en régularité dès le match contre Manchester United

Alonso a exhorté ses joueurs à s’appuyer sur des principes fondamentaux solides afin de bâtir une stabilité tactique à long terme.

L’entraîneur attend une performance nettement meilleure que lors du revers subi sur la scène nationale le week-end dernier.

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Chelsea vise trois points précieux à domicile contre Manchester United, à Stamford Bridge.