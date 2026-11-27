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L’attaquant du Barça Gabriel Jesus a promis de soutenir son ancien club, Palmeiras, lors de la finale de la Copa Libertadores, samedi, contre Estudiantes de La Plata. Dix ans après avoir disputé la compétition avec Palmeiras, le Brésilien compte enfiler son ancien maillot et l’encourager à distance dans sa quête d’un titre continental à Montevideo.

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Jesus soutient Palmeiras, son club de cœur

Jesus reste un fervent supporter de Palmeiras , dix ans après y avoir entamé sa carrière professionnelle. Avant la finale du 28 novembre au stade Centenario, l’attaquant du Barça a confirmé qu’il suivrait le match à la télévision et enverrait des ondes positives à son ancien club. Il a également apporté son soutien à Palmeiras pour sa prochaine finale de la Coupe du Brésil, alors que le club vise un doublé majeur.

L’attaquant compte suivre la finale

Malgré une carrière qui l’a conduit dans le football européen, l’attaquant brésilien n’a jamais caché son profond attachement à Palmeiras. Comme le Barça doit jouer dimanche , il compte suivre la finale continentale de samedi, une fois qu’il aura vérifié l’heure du coup d’envoi.

Interrogé par TNT Sports Brasil, Jesus a déclaré : « C’est samedi, non ? Samedi. Je vais regarder. Si je ne me trompe pas, on joue dimanche. Je suivrai le match, il faut juste que je vérifie l’heure du coup d’envoi. Je porterai sans aucun doute mon maillot de Palmeiras pour regarder le match et je leur enverrai beaucoup d’ondes positives, en espérant que Palmeiras remporte un nouveau titre. »

« Il en va de même pour la Coupe du Brésil. Tout le monde connaît le profond attachement et l’amour que j’ai pour Palmeiras. Je serai devant la télévision, avec le maillot, à les encourager de tout mon cœur. »

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L’attaquant ouvert à un retour

Formé à Palmeiras, Jesus a fait ses débuts en équipe première en mars 2015. Il a remporté la Coupe du Brésil dès sa première année, puis le championnat du Brésil en 2016, saison durant laquelle il a également disputé la Copa Libertadores.

Prochains matchs SEP Copa Libertadores 15:00 EST

Ce n’est pas la première fois qu’il évoque avec affection son club de cœur. Il avait déjà confié à ESPN où irait sa préférence s’il rentrait un jour au Brésil : « L’avenir est entre les mains de Dieu. J’ai beaucoup d’affection pour Palmeiras, j’en suis un supporter passionné et, quand je retournerai au Brésil, je choisirai toujours Palmeiras. »

Des finales historiques attendent Palmeiras

Palmeiras vise un quatrième sacre en Copa Libertadores lors d’une revanche de la finale de 1968 au stade Centenario. Estudiantes, quatre fois vainqueur, espère mettre fin à une série de sept années de succès brésiliens dans la compétition. Outre les 25 millions de dollars de récompense, une victoire assurerait une place en Coupe intercontinentale de la FIFA 2026 et en Coupe du monde des clubs 2029. Palmeiras affrontera ensuite Gremio à Brasilia, le 6 décembre, lors de la première finale de la Coupe du Brésil disputée sur un seul match.