« Je suis super heureux au BVB, je prends énormément de plaisir à jouer pour ce club et devant ces supporters. Bien sûr, je peux tout à fait m’imaginer jouer encore longtemps ici », a souligné Kobel au sujet d’une possible prolongation dans un entretien accordé à Sport Bild.

Selon le journal, les dirigeants de Dortmund veulent au moins entamer avant Noël des négociations avec Kobel ainsi qu’avec les défenseurs Julian Ryerson et Waldemar Anton, dont les contrats expirent eux aussi en 2028, au sujet de nouveaux contrats. Dans le meilleur des cas, cela pourrait même être officialisé dès l’automne.

Kobel, recruté en 2021 en provenance de Stuttgart contre une indemnité de transfert de 15 millions d’euros, avait signé son contrat actuel avec le BVB en octobre 2023. Le joueur de 28 ans fait partie des piliers absolus du vice-champion, mais il a été associé avec insistance la saison dernière à un transfert vers Newcastle United. « Honnêtement : je ne m’occupe pas du tout des rumeurs », a désormais déclaré Kobel à ce sujet. Un départ de Dortmund n’a « zéro virgule zéro été un sujet » pour lui, a-t-il insisté.

Gregor Kobel salue le travail de l’entraîneur du BVB Niko Kovac

Si le Suisse se sent si bien au Borussia, c’est notamment en raison de sa bonne relation avec l’entraîneur Niko Kovac. « Il a apporté ici une structure et une culture claires, qui sont notre base du succès », a loué Kobel au sujet du travail de Kovac, qui avait pris la suite en février 2025 de Nuri Sahin, licencié peu auparavant. « Dans une équipe, il y a beaucoup de cultures, différentes langues. Il faut trouver une base, une voie commune. Et Niko s’en est très clairement chargé. »

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Prochains matchs BVB Bundesliga 14:30 SVW

Le gardien est depuis longtemps une figure de leader au BVB, en plus d’être un interlocuteur important pour les nombreux jeunes joueurs. Avec la recrue Konstantinos Karetsas, par exemple, il a « beaucoup parlé, notamment de la dureté d’une saison entière entre plusieurs compétitions et l’équipe nationale. De ce que cela signifie de jouer tous les trois jours. Du fait que le corps et la tête doivent rester en forme et qu’il ne faut pas perdre son objectif de vue », selon Kobel, qui sait parfaitement d’expérience : « On écrit beaucoup sur nous, les joueurs du BVB, et dernièrement heureusement de manière très positive. Mais même les titres positifs ne doivent pas vous distraire, il faut rester humble, car les gros titres peuvent être tout autres dès demain. »

Au cours de ses un peu plus de cinq années en noir et jaune jusqu’à présent, Kobel a disputé un total de 222 matches officiels avec Dortmund. Le natif de Zurich est aussi le numéro un en équipe nationale, ayant pris part à trois des quatre derniers matches de Ligue des nations de la Suisse. Pour Kobel, l’aventure avec le BVB reprend désormais vendredi en Bundesliga après l’énorme trêve internationale, avec la réception du Werder Brême au Signal Iduna Park. Lors des quatre premiers matches de la nouvelle saison de Bundesliga, Dortmund avait pris le maximum avec douze points et occupe actuellement la tête du classement.