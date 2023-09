« Je peux mourir en paix », l’étonnante réaction de Ramos après ses débuts avec Séville

De retour au FC Séville après 18 ans, Sergio Ramos a disputé son premier match avec son club de ses débuts professionnels.

Le FC Séville a accueilli Las Palmas dans le cadre de la cinquième journée de LaLiga espagnole, ce dimanche. A l’occasion, Sergio Ramos, qui a officiellement signé au club cet été après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, a joué son premier match, 18 ans après.

Le retour de Ramos déprécié par les supporters

Venu au terme de son contrat de deux ans au PSG, Sergio Ramos a quitté le club francilien cet été. Alors qu’il a été recalé par plusieurs clubs en raison de ses exigences salariales, l’international défenseur central espagnol (180 sélections, 23 buts) a fini par faire son retour au FC Séville où tout a commencé. En effet, le défenseur central de 37 ans a paraphé un bail d’une saison, notamment jusqu’à l’été 2024.

Mais Ramos ne faisait pas l’unanimité dans son nouveau club. Contrairement aux dirigeants du club espagnol, les Biris, groupe ultras du FC Séville, quant à eux, ont regretté la signature de l’ancien capitaine du Real Madrid pointant de doigts les conditions dans lesquelles le joueur a abandonné les Sevillistas en 2005 pour Los Blancos. En effet, ils estiment manifester leur mécontentement pour se faire entendre.

Ramos aux anges après son premier match avec Séville

Hôte de Las Palmas, dimanche, lors de la cinquième journée, le FC Séville s’est imposé 1-0 au Stade Sánchez Pizjuán. Une première victoire en championnat national cette saison pour les locaux après trois défaites. En effet, Sergio Ramos disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs 18 ans après son départ. A l’issue de la rencontre, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain n’a pas caché ses émotions.

"J'ai ressenti une très grande émotion comme cela m'est arrivé l'autre jour (lors de sa présentation, ndlr). C'est très excitant de retrouver mon peuple, ma maison, mes fans. C'est quelque chose d'unique, cela ne peut pas être décrit avec des mots et quelle meilleure façon de le faire avec une victoire. Que ce soit le début d'une bonne séquence", a déclaré Ramos après la victoire 1-0.

Par ailleurs, le joueur est revenu sur les réactions des supporters, qui ne voulaient pas de lui au début. "J'avais un petit doute au début, mais l'autre jour, à la réception que j'ai eue, j'ai dit à mes parents que j'emporterai ça dans ma tombe, je peux mourir en paix (…) J'ai vu l'affection à l'échauffement, c'est ce dont on a besoin et puis tout commence à rouler", a-t-il ajouté.

Auteur de 90 minutes jouées pour ses débuts, Sergio Ramos n’a pas caché sa joie de bénéficier du temps de jeu. Il souhaiterait que cela continue ainsi afin qu’il continue de faire montre de ses performances et son amour pour son club de cœur. "Ce sont mes quatre-vingt-dix premières minutes après trois mois et même si je suis physiquement bien, il me manque la dynamique des matchs. Je me sentais plutôt bien", a conclu l’ancien du PSG et du Real Madrid.