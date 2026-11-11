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Le jeune joueur de Liverpool Rio Ngumoha vise le Ballon d’Or, inspiré par le triomphe historique de Harry Kane. Le talentueux ailier estime que le récent succès de l’attaquant anglais peut pousser une nouvelle génération de joueurs à devenir les meilleurs au monde.

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Ngumoha rêve de remporter le Ballon d’Or

Ngumoha a affirmé sans détour son ambition de remporter le Ballon d’Or au cours de sa carrière. Le joueur de 18 ans estime posséder le talent brut et la détermination nécessaires pour décrocher un jour la plus prestigieuse distinction individuelle du football.

Ses propos ambitieux font suite au récent sacre de Kane, qui a remporté cette prestigieuse récompense le mois dernier. L’attaquant du Bayern Munich est entré dans l’histoire en devenant le premier Anglais à soulever le trophée depuis Michael Owen, en 2001. Le jeune attaquant espère suivre exactement ses traces tandis qu’il poursuit son ascension fulgurante à Anfield.

La victoire de Kane inspire une nouvelle génération

Ngumoha estime que l’exploit retentissant de l’attaquant du Bayern aura un profond impact sur la génération actuelle de talents anglais. Selon lui, voir un compatriote unanimement reconnu comme le meilleur joueur du monde constitue une immense source de motivation pour les plus jeunes.

« Voir Harry Kane remporter le Ballon d’Or, c’est vraiment important, a déclaré Ngumoha, cité par Reuters. Cela a aussi fait du bien au football anglais, car tout le monde a vu l’un des nôtres remporter le Ballon d’Or.

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« Cela encourage sans aucun doute beaucoup plus de personnes à vouloir être reconnues comme le meilleur joueur du monde. Pour ma part, j’aimerais y parvenir et je pense en être capable. »

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Ngumoha s’affirme sur la scène européenne

Ngumoha se révèle déjà comme l’une des satisfactions de Liverpool cette saison. L’ailier dynamique s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe première dans un contexte de pression immense.

Il a récemment montré l’étendue de son potentiel sur la plus grande scène européenne. Ngumoha a joué un rôle crucial dans le succès spectaculaire de Liverpool 4-3 face à Villarreal en Ligue des champions le mois dernier, prouvant qu’il pouvait répondre présent lors des matches à fort enjeu.

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Ses performances en club se sont tout naturellement prolongées sur la scène internationale. Ngumoha acquiert rapidement une précieuse expérience au plus haut niveau et incarne une nouvelle vague de talents offensifs anglais prometteurs.

Des rendez-vous en Ligue des nations attendent l’Angleterre

Les performances du joueur de 18 ans en club lui ont valu une nouvelle convocation en équipe d’Angleterre. Ngumoha compte déjà trois sélections depuis ses débuts internationaux en juin.

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Il espère désormais jouer un rôle important lors des rencontres cruciales de Ligue des nations prévues cette semaine. L’Angleterre reçoit la Croatie à Wembley jeudi soir. Après ce match à Londres, la sélection devra effectuer un déplacement exigeant à Madrid pour affronter l’Espagne dimanche.