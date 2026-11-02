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Declan Rice a révélé que Mikel Arteta avait eu une discussion franche avec lui au début de la saison, exigeant que le milieu de terrain franchisse un nouveau palier avec Arsenal. L’international anglais a répondu de manière spectaculaire dimanche en délivrant la passe décisive à Kai Havertz, permettant à Arsenal de décrocher une victoire historique à Anfield.

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Une victoire historique à Anfield

Arsenal a pris la tête de la Premier League après sa victoire 1-0 contre Liverpool, dimanche. Kai Havertz a inscrit le but décisif sur un centre parfait de Rice, offrant à son équipe sa huitième victoire en championnat en neuf matches.

Ce succès historique a mis fin à 14 années sans victoire pour Arsenal à Anfield. Les visiteurs ont également livré une démonstration défensive, ne concédant aucun tir cadré à Liverpool. C'est la première fois dans l'histoire du club de la Mersey en première division qu'il n'enregistre aucun tir cadré à domicile.

La franchise d'Arteta et ses ajustements tactiques

Après sa contribution décisive, Rice a reconnu que sa bonne forme découlait d'une demande directe de son entraîneur. « Je pense que l'entraîneur a eu une conversation vraiment franche avec moi au début de la saison. Il pense toujours que je peux faire davantage sous ce maillot et pour ce club », a-t-il déclaré à Sky Sports.

La cinquième passe décisive du milieu de terrain en championnat cette saison est le fruit d'une préparation minutieuse. Expliquant leur approche tactique, Rice a confié : « Je me sens vraiment bien depuis le début de la saison. Nous avons parlé des dédoublements avant ce match et j'ai dit à Havertz d'attaquer la surface avec beaucoup d'agressivité. Il était là. Il aurait presque pu en marquer un autre sur la même action. Je suis tellement heureux pour lui, parce qu'il mérite ce but et, au bout du compte, cette victoire 1-0. »

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Havertz s'est empressé de rendre hommage à son coéquipier. Saluant le passeur, l'attaquant allemand a déclaré : « Ce but lui revient à 90 %. Nous connaissons tous son pied droit. Aujourd'hui, il était là : un dédoublement brillant et un centre parfait. Pour moi, il n'y avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Ce but lui revient, c'est certain. »

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Résister aux assauts à Anfield

Prendre les trois points sur la Mersey a exigé une résistance incroyable face à une pression constante. Soulignant l'intensité de l'équipe à domicile, Rice a expliqué : « C'est exigeant. C'est comme ça à Anfield. C'est ce que cette équipe de Liverpool est capable de faire. C'est l'effet que ce stade produit sur vous. Les attaques se succèdent par vagues et il faut tenir, surtout face à la qualité de leurs attaquants. Nous savions que ce ne serait pas facile. »

Il a désigné la solidarité sans faille du groupe comme le facteur déterminant. « Nous n'avions pas gagné ici depuis 14 ans. Nous avons très bien commencé », a poursuivi Rice. « Nous aurions probablement pu mieux gérer le match, mais les attaques n'arrêtaient pas. Nous aurions probablement aussi pu faire un peu plus devant le but, mais au final, cette ligne défensive, notre façon de rester soudés, cette solidarité que nous avons, c'est invincible. Je n'ai jamais rien vu de tel. »

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Havertz a lui aussi souligné l'importance d'avoir mis fin à cette série sans victoire à Anfield. « Je pense que cela compte beaucoup pour le club », a-t-il ajouté. « Cela faisait 14 ans. C'est ce que [les supporters d'Arsenal] méritent et je pense que nous sommes tous heureux de leur avoir offert cette victoire. Nous savons tous ce que représente ce stade, ce que représentent les supporters. Ils ont de grands joueurs, des joueurs de très haut niveau, et je pense qu'ils peuvent montrer leur qualité. Nous savions que nous allions devoir faire face à cela pendant ce match. Nous sommes tous restés soudés, nous avons défendu ensemble. »

La course au titre, sans s'emballer

Malgré sa place actuelle en tête de la Premier League, Arsenal refuse de s'enflammer après son excellent début de saison. Interrogé sur la possibilité que la victoire à Anfield représente un moment décisif dans la course au titre, Rice a fermement écarté cette idée.

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« Non. J'ai appris qu'on ne peut vraiment prendre le classement au sérieux qu'en février ou en mars », a averti Rice. « Si vous êtes en tête ou pas loin, alors vous avez une chance. D'ici là, il faut simplement gagner autant de matches que possible. » Arsenal cherchera maintenant à conserver cet élan et à enchaîner les résultats à l'approche d'un calendrier hivernal chargé.