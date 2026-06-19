« Je peux enfin m’exprimer… » : première réaction de Hakimi après la confirmation de son renvoi en jugement pour viol

Ashraf Hakimi, capitaine de l’équipe nationale du Maroc, a brisé le silence en publiant un message clair sur ses réseaux officiels. La cour d’appel de Versailles a confirmé son renvoi en jugement pour viol dans une affaire datant de 2023.

Cette évolution judiciaire intervient alors que le latéral droit prend part avec les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026, et s’apprête à disputer, demain samedi, son deuxième match de poules face à l’Écosse.

La star du Paris Saint-Germain a toujours affirmé qu’il attendait ce procès depuis le premier jour, exprimant son souhait de se défendre publiquement après des années de silence.

Dans un communiqué publié sur la plateforme « X », le défenseur a déclaré : « La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : “Si tu n’étais pas une personnalité connue, cette affaire n’aurait tout simplement pas vu le jour.” J’ai choisi de garder le silence pendant des années, pensant que faire preuve de dignité, de patience et de confiance en la justice mènerait à la bonne décision. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, on raconte une histoire qui ne me concerne pas, au détriment de ma famille, de ma vie et de la vérité elle-même. J’ai parfois l’impression d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour, et je l’attends désormais avec impatience. Je vais enfin pouvoir m’exprimer. »

Une décision judiciaire attendue

Ses propos interviennent après la décision de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles, qui a confirmé son renvoi devant le tribunal correctionnel de l’Oise. Le joueur y sera jugé dans les prochains mois.

En mai dernier, le joueur de 27 ans s’était présenté en personne à l’audience pour demander l’annulation du renvoi ordonné en février par le juge d’instruction, mais la cour a rejeté les arguments de la défense et confirmé la poursuite de la procédure.

Son avocat continue de clamer son innocence.

De son côté, l’avocate du joueur, Fanny Coulain, a exprimé son désaccord avec cette décision, affirmant que le dossier contenait, à ses yeux, de nombreux éléments jouant en faveur de son client.

Elle a affirmé que l’instruction avait mis au jour des éléments qui, selon elle, devaient entraîner le classement de l’affaire, évoquant notamment des contradictions dans les déclarations de la plaignante et d’autres éléments présentés au cours de l’enquête.

Elle a ajouté que son client se tenait prêt à comparaître pour présenter sa version complète des faits et répondre publiquement à des accusations qu’il conteste fermement.

L’affaire remonte à février 2023.

L’affaire remonte à février 2023, lorsqu’une jeune femme a déposé plainte auprès de la police française, accusant Hakimi de l’avoir agressée sexuellement lors d’une rencontre chez lui, après qu’ils se soient connus sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l’affaire, l’international marocain clame son innocence, affirmant que ce qui s’est passé s’inscrivait dans le cadre d’une relation consentie, et rejetant toutes les accusations portées contre lui.