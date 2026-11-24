Partager Suivez GOAL sur Google

Neymar a répondu aux accusations d’arrogance après que plusieurs de ses coéquipiers de Santos et lui se sont présentés avec les cheveux décolorés avant une défaite frustrante 2-0 contre Grêmio en Brasileirão, lundi. Furieux, l’attaquant a assuré que les coiffures n’avaient rien à voir avec le football, attribuant le revers au manque d’efficacité de son équipe et à un penalty controversé au Morumbi.

Publicité

Neymar réagit aux critiques sur les cheveux décolorés

Neymar a eu un échange tendu avec un journaliste en zone mixte après la défaite 2-0 de Santos face à Grêmio, menacé de relégation , devant environ 45 000 supporters à São Paulo. Le numéro 10, comme Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei et Arthur, avait suscité des critiques en se présentant avec les cheveux décolorés. L’ouverture du score de Francis Amuzu à la 13e minute et le penalty de Martin Braithwaite à la 76e ont scellé la victoire des visiteurs, laissant Santos à la neuvième place avec 50 points.

L’attaquant rejette les accusations d’arrogance

Malgré sa domination dans la possession après avoir rapidement concédé l’ouverture du score, Santos s’est heurté à plusieurs reprises au gardien de Grêmio, Weverton, qui a mis en échec Neymar, Everton Cebolinha et Gabigol.

Interrogé après le match sur le fait que les cheveux décolorés de l’effectif pouvaient donner une impression d’arrogance, Neymar a répondu : « Qui a dit ça ? Ces personnes se trompent complètement. Les cheveux ne changent rien. J’ai décoloré les miens et ça ne change absolument rien. Tout le monde s’est déjà teint les cheveux, aussi. Ça n’a rien à voir avec le football ! »

« Vous avez vu qu’on a bien joué. Tout s’est joué sur un petit détail dont ils ont profité, en plus d’un penalty accordé à tort. Quiconque dit une chose pareille ne comprend rien au football. Ces personnes ne suivent pas notre quotidien, elles ne savent pas ce qui nous passe par la tête ni à quel point nous nous mettons la pression. »

Publicité Publicité

Il a poursuivi : « Bien sûr, nous savions que ce genre de commentaires surgirait, mais ce sont les opinions de personnes qui ne comprennent pas le football. Ça fait partie du jeu. Se teindre les cheveux ne change rien. Nous avons très bien joué. Je peux avoir les cheveux jaunes, roses ou verts, je jouerai quand même bien à chaque match. Aujourd’hui, il nous a simplement manqué quelques petits ajustements et de l’efficacité devant le but. »

Related Topics

Grêmio sort de la zone de relégation

L’équipe de Renato Portaluppi a frappé la première lorsque le long ballon de Weverton a trouvé Carlos Vinicius, qui a lancé Amuzu derrière Rodinei. L’arbitre Ramon Abatti Abel a ensuite accordé un penalty après avoir revu à la VAR la faute de Gonzalo Escobar sur Braithwaite. Cette victoire a propulsé Grêmio à la 15e place avec 41 points, devant Mirassol, tout en faisant tomber Corinthians parmi les quatre derniers.

Saluant la prestation de son équipe malgré le résultat, Neymar a ajouté : « Nous avons mieux joué que Grêmio pendant pratiquement tout le match. Nous avons livré une grande prestation, mais il y a des jours où le ballon refuse d’entrer. »

Publicité

« Nous avons fini par laisser une ouverture à Grêmio. Nous savions que ça pouvait arriver sur un seul ballon, sur une contre-attaque avec Amuzu. C’était un moment d’inattention de notre part. Avec l’expérience de notre effectif, c’est le genre de détail que nous ne pouvons pas nous permettre. »

« Ils ont garé deux bus devant leur but, ce qui nous a compliqué la tâche. Ils se battent pour éviter la relégation, donc ils vont tout donner et courir beaucoup plus. Ça rend les choses difficiles. Nous avons fait un grand match. Si nous n’avions pas encaissé ce but, nous aurions pris les trois points. »

Publicité

Santos vise une qualification pour la Copa Libertadores

Santos reste en lice pour une qualification en Copa Libertadores malgré l’occasion manquée de grimper au classement devant ses supporters. Le club rejouera dimanche prochain, le 29 novembre, en déplacement face à Vitória au Barradão lors de l’avant-dernière journée du Brasileirão, avant de recevoir Botafogo le 2 décembre. De son côté, Grêmio a désormais son maintien en Serie A entre ses mains à l’approche des deux dernières journées.