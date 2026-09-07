« Je pense que Ruben van Bommel n’aurait même pas dû recevoir de carton jaune contre l’Ajax »

Johan Derksen estime à juste titre que Ruben van Bommel n’a pas reçu de carton rouge pour l’incident au cours duquel il est violemment entré en collision avec Aaron Bouwman pendant Ajax - PSV. Mieux encore : selon Derksen, il n’y avait même pas faute. Il le raconte dans Groeten uit Grolloo.

« Cette semaine, j’ai été assez agacé et surpris par les récits hystériques qui ont émergé au sujet du choc entre le joueur du PSV Van Bommel et Bouwman de l’Ajax », commence Derksen dans le podcast. « Toute la Hollande crie au carton rouge. »

« J’ai même vu des termes comme “tentative de meurtre”. On criait au scandale et tout le monde était indigné. Mais pour moi, ce n’était même pas un carton jaune. C’était un choc typique comme il s’en produit dans un sport de contact. »

« Les deux joueurs étaient focalisés sur le ballon, ils sont allés délibérément vers le ballon et se sont rencontrés au milieu du terrain de manière totalement fortuite, sans plus pouvoir s’éviter. Personne n’était fautif. C’était très dur à voir, mais on ne peut absolument pas en tenir rigueur à Van Bommel, parce qu’il n’a pas vu ce joueur. Et Bouwman ne l’a pas vu non plus. Ça arrive dans le football. »

Selon Derksen, Van Bommel n’a vu Bouwman qu’au dernier moment. « Et là, il a tourné son épaule pour se protéger. Et Bouwman ne l’a absolument pas vu arriver. »

« C’est très triste et c’était aussi très impressionnant, mais ce n’était pas une faute. C’était une collision accidentelle comme il s’en produit dans tous les sports de contact. Cet arbitre, Van der Eijk, a pris une excellente décision. »

« Ensuite, je trouve cela un peu facile que le patron des arbitres à Zeist ait ce matin un grand article dans le De Telegraaf pour dire que c’était bien un carton rouge et en réalité une grosse erreur de cet arbitre. Ce n’est pas le cas. Seuls des profanes arrivent à cette conclusion. Si vous avez vous-même joué au football, vous comprenez comment une telle chose peut se produire. Dans toute cette situation, je n’ai pas pu déceler une seule faute », conclut Derksen.