« Je pense que mes statistiques ne sont pas mauvaises » : Declan Rice réplique à Graeme Souness après que la légende de Liverpool a accusé la star d’Arsenal de « tricher »

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Declan Rice a répliqué à Graeme Souness après que la légende de Liverpool l’a publiquement accusé de « tricher » en redescendant en défense avec Arsenal. Le milieu de terrain anglais a mis en avant ses buts et ses passes décisives depuis son arrivée au club, cité Harry Kane pour montrer que le football a évolué et assuré qu’il serrerait tout de même la main à l’un de ses détracteurs les plus virulents.

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Souness remet en question le rôle de Rice au milieu de terrain

Rice a répondu à Souness après que l'ancien capitaine et entraîneur de Liverpool a affirmé qu'il passait beaucoup trop de temps aux côtés de ses défenseurs. Comme le rapporte le Liverpool Echo, Souness a régulièrement demandé davantage à la star d'Arsenal et déclaré : « Je pense qu'il est peut-être défenseur central. Il est tout le temps derrière. C'est de la triche. Une façon de jouer au milieu de terrain digne d'un vieil homme. »

Rice est devenu l'un des principaux milieux de terrain de l'Angleterre depuis son transfert de West Ham à Arsenal pour 100 millions de livres sterling il y a trois ans. Il a aidé Arsenal à remporter la Premier League la saison dernière, avant que le club ne perde la finale de la Ligue des champions.

Rice répond par les chiffres

Plutôt que de répliquer, Rice a mis en avant son bilan à Arsenal : 22 buts et 36 passes décisives en 173 apparitions. « Pour un défenseur central, je trouve que mes statistiques ne sont pas mauvaises, a-t-il déclaré. Mes chiffres depuis mon arrivée à Arsenal parlent d'eux-mêmes.

« Je pense avoir délivré beaucoup de passes décisives et marqué beaucoup de buts. Pour un défenseur central de haut niveau, je suis ravi d'afficher de tels chiffres. Écoutez, Graeme a son opinion. Je pense qu'il a probablement cet avis depuis mon époque à West Ham, pour être honnête avec vous. Mais c'est comme ça. Quand on est un ancien joueur professionnel, on a forcément un avis sur certaines choses. »

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Rice n'en veut pas à la légende de Liverpool

Souness a remporté 12 titres majeurs en tant que milieu de terrain de Liverpool entre 1978 et 1984 et s'est depuis forgé une réputation de consultant au franc-parler. Rice a toutefois assuré qu'il n'y avait aucune animosité entre eux. « J'ai vu ce qu'il pense. Je ne peux pas changer son opinion. Je peux seulement faire ce que je fais : aller sur le terrain, être performant, bien jouer et faire abstraction des critiques. Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup, parce qu'il a joué bien avant mon époque. Je n'ai pas vraiment pu voir Graeme jouer.

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« Évidemment, je le connais en tant que consultant. Donc, je suis sûr que si je le rencontrais en personne, il n'y aurait aucun manque de respect. Je lui serrerais la main. Je discuterais avec lui. Oui, ça n'a pas d'importance. Au bout du compte, ce n'est qu'une opinion. C'est le football. »

L'exemple de Kane et le défi espagnol pour l'Angleterre

Rice a également pris l'exemple de Kane pour défendre son positionnement. « Écoutez, puisque vous parlez de positionnement et de football de vieux, regardez Harry Kane. Nous l'avons affronté l'autre semaine contre le Bayern Munich : il est redescendu à hauteur des défenseurs centraux 20 à 30 fois pendant le match pour recevoir le ballon. Le jeu est différent aujourd'hui. »

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Rice espère répondre une nouvelle fois à son détracteur sur le terrain lorsque l'Angleterre affrontera l'Espagne dimanche à Madrid, lors du match décisif de la Ligue des nations.