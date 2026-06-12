« Je pense qu’il va y avoir des troubles au sein de l’équipe nationale néerlandaise. »

Theo Janssen s’inquiète pour l’équipe nationale néerlandaise, qui débute la Coupe du monde dimanche contre le Japon. Ce fin observateur des Oranje craint même des « tensions » au sein de la sélection de Ronald Koeman.

Vendredi, dans l’émission « Rondje WK Extra » de Voetbal International, il a comparé la sélection néerlandaise à Curaçao, pays selon lui en pleine effervescence. « Ici, aux Pays-Bas, j’ai l’impression que les journées s’étirent lentement et que tout devient vite trop », a-t-il analysé.

L’entraîneur de De Treffers poursuit : « Je crains que des tensions ne surgissent. C’est trop aseptisé, trop calme. Ça ne passe pas », confie l’ancien milieu de terrain de Vitesse, du FC Twente et de l’Ajax, peu convaincu par le groupe Oranje.

« On a vu Virgil van Dijk en conférence de presse. Le voir assis là, avec si peu d’énergie… ça ne me rassure pas », soupire Janssen. « On préférerait un capitaine qui annonce : on va briller dans cette Coupe du monde. Oui, les premiers matchs amicaux n’étaient pas bons, mais nous savons pourquoi et nous allons corriger le tir. Or, je n’ai rien entendu de tel de sa part. »

Janssen se dit particulièrement agacé par l’attitude de Van Dijk lors de la conférence de presse de mercredi : « À la veille d’une Coupe du monde, le summum de notre sport, on devrait être débordant d’énergie. Or je ne ressens absolument pas cette ferveur. »

L’équipe de Koeman se prépare pour son match d’ouverture contre le Japon dans le groupe F. La rencontre, programmée dimanche à 22h00 (heure néerlandaise) au Dallas Stadium d’Arlington, marquera le début de la compétition pour les Oranje.

Les Néerlandais enchaîneront ensuite deux autres rencontres de groupe : la Suède le samedi 20 juin à 19 h, puis la Tunisie le vendredi 26 juin à 1 h (heure néerlandaise) à Kansas City.