"Je pensais que Neymar aurait déjà un Ballon d'Or", confesse un de ses coéquipiers au PSG

L'international brésilien peut encore gagner le prix ultime du meilleur de la planète joueur, selon Ander Herrera.

Le fait que Neymar n'ait pas remporté de Ballon d'Or au cours de sa carrière a surpris Ander Herrera, mais la star du Paris Saint-Germain a soutenu son coéquipier dans sa quête de la plus haute distinction individuelle du football. L'international brésilien est largement considéré comme l'un des grands du football moderne, mais il n'a jamais mis la main sur le prix le plus prestigieux décerné à un joueur.

Tombé à une époque de domination de son coéquipier du FC Barcelone et du PSG, Lionel Messi, et de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, le Brésilien a perdu à plusieurs reprises contre les deux hommes et n'a jamais eu l'occasion de mettre la main sur le moindre Ballon d'Or dans sa carrière lorsqu'il était à son meilleur niveau.

"Je n'exclus pas que Neymar remporte un Ballon d'Or"

Ander Herrera admet qu'il trouve étrange que l'attaquant brésilien n'ait pas encore décroché cette prestigieuse récompense - mais dans une interview évoquant ses coéquipiers au Parc des Princes, il estime que l'attaquant de la sélection brésilienne a encore la possibilité de rejoindre l'illustre liste des vainqueurs du Ballon d'Or.

"Je suis très ami avec lui", a déclaré l'Espagnol à AS en évoquant sa relation et son respect pour Neymar, qui a vu un départ du Parc des Princes être à nouveau spéculé lors de l'actuelle fenêtre de transfert. "C'est un grand coéquipier et, en tant que footballeur, il fait partie des cinq meilleurs au monde. Je pensais qu'il aurait déjà un Ballon d'Or, mais je ne l'exclus pas encore. C'est une joie d'être avec lui."

"Mbappé peut devenir le meilleur joueur de l'histoire du PSG"

Par ailleurs, Ander Herrera s'est exprimé sur la décision de Kylian Mbappé de rester au club après une longue saga de transfert - et pense qu'il peut inscrire son nom dans la légende du PSG en choisissant de rester. "Au Real Madrid, il serait devenu l'un des meilleurs joueurs de leur histoire, avec toute la sécurité qui vient avec le fait de jouer là-bas", a-t-il ajouté.

"Mais, avec le PSG, il peut devenir le meilleur joueur de l'histoire du club, et entrer dans l'histoire de sa ville natale. C'est un peu comme Ansu Fati à Barcelone. Barcelone est sa vie et c'est la même chose pour Kylian", a conclu Ander Herrera.