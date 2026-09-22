L’attaquant de 35 ans, qui évolue désormais en Thai League 1 sous les couleurs de PT Prachuap, s’en est sorti avec de légères blessures seulement grâce à une manœuvre d’évitement lors de l’échauffement précédant le match à l’extérieur à Pattani. Un employé avait visiblement perdu le contrôle de son lourd engin de travail, après quoi la partie inférieure gauche du corps de Townsend a été happée par le rouleau. Malgré cet incident, le vétéran a pris part à la rencontre et a encore participé au succès 3-0 de son club en fin de match.

L’ancien professionnel de Premier League est revenu sur cette situation menaçante dans l’émission « Football Uncensored » : « Chaque fois que je regarde ça, j’en ai des frissons. J’ai du mal à le croire. C’est horrible de revoir ça et de réaliser ce qui aurait pu arriver. »

Si la situation n’a pas débouché sur une blessure grave, le Britannique le doit à sa réaction rapide : « Heureusement, j’ai eu la chance de réussir à me jeter au sol au bon moment, de sorte que rien n’a été cassé lorsque le rouleau m’est passé dessus. »

Accident insolite : Andros Townsend renversé par un rouleau à gazon

Le rouleau avait d’ailleurs déjà attiré l’attention du joueur aux 13 sélections avec l’Angleterre avant même l’échauffement. « Je me souviens m’être dit : je n’ai encore jamais vu ça dans ma carrière, qu’est-ce qu’ils font ? Mais on nous a appelés pour l’échauffement. Je n’y ai pas pensé davantage », a expliqué Townsend. « La fois suivante où je l’ai vu, c’est quand j’étais littéralement dessous. Heureusement, il n’y a pas eu de blessure grave. Quelques bosses et bleus, mais je m’en suis sorti indemne. »

Townsend peut se targuer d’une longue carrière dans l’élite anglaise, au cours de laquelle il a notamment évolué pour Tottenham Hotspur, Crystal Palace et Luton Town. Sa carrière a toutefois été freinée à plusieurs reprises par de graves blessures, ce qui a rendu les craintes importantes dans un premier temps.

Le genou gauche et la cheville gauche du vétéran, en particulier, avaient déjà été opérés par le passé. « Je pensais que soit ma cheville gauche allait se casser, soit mon genou gauche. Je pensais que c’était fini pour moi. J’ai eu énormément de chance de pouvoir repartir en boitant et de récupérer en quelques minutes », a détaillé l’Anglais.

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Après son accident, Andros Townsend plaisante sur Instagram

Il a encore essayé d’amortir la pression directe du lourd engin, même sur la pelouse : « Elle (le rouleau) était assez lourde, mais j’ai réussi d’une manière ou d’une autre à la soulever et à la repousser loin de moi. Quand elle s’est ensuite retrouvée complètement sur moi, j’ai été un peu écrasé. J’ai pu lever mon bras gauche et relâcher un peu de pression de cette manière. Ensuite, j’ai réussi à rassembler mes coéquipiers autour de moi, ils ont pu soulever le rouleau et j’ai pu me dégager. Mais au moment où il écrasait ma jambe gauche, c’était, je dois le dire, assez effrayant. »

Malgré la recommandation de ses coéquipiers d’interrompre l’échauffement et de se faire examiner, Townsend l’a poursuivi. « Mes coéquipiers étaient très surpris que je continue l’échauffement. Ils m’ont dit d’aller voir le médecin », a-t-il raconté. L’incident ne devrait avoir aucune conséquence sur son transfert en Asie du Sud-Est ni sur la suite de sa carrière. L’accident ne l’empêchera « en aucun cas de continuer ».

Peu après l’incident, Townsend a publié un message sur son compte Instagram, dans lequel il faisait référence à une publication précédente. Il y comparait avec humour les conditions des terrains lors des matches à l’extérieur en Thaïlande à des rencontres au Bet365 Stadium de Stoke City. Il a accompagné sa nouvelle publication du commentaire : « Finalement, jouer à l’extérieur à Stoke, ce n’était pas si mal. »