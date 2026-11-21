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L’entraîneur de la Lazio Gennaro Gattuso a provoqué l’hilarité en avouant qu’il ignorait tout de l’effervescence mondiale autour de la sortie de Grand Theft Auto VI. Alors que l’arrivée de ce projet développé pendant une décennie captive le monde entier, l’ancien milieu de terrain du Milan a reconnu avoir pris son titre pour celui d’une nouvelle voiture.

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Gattuso prend le phénomène du jeu vidéo pour une voiture

La sortie de GTA VI, attendu depuis 13 ans par les fans, a déclenché une véritable frénésie dans le monde du jeu vidéo. Alors que les campagnes promotionnelles battent leur plein à travers le monde, avec notamment un événement « A Night in Vice City » organisé lors d’un match de NBA entre le Miami Heat et les Milwaukee Bucks, le phénomène culturel est totalement passé à côté du banc de la Lazio. Interrogé sur le jeu en conférence de presse, Gennaro Gattuso a livré une réponse dont la franchise et la méconnaissance du sujet sont rapidement devenues virales.

La confusion de l’entraîneur semble venir du nom du jeu, qu’il a associé à un modèle de voiture de sport plutôt qu’à la franchise de jeux en monde ouvert de Rockstar Games, qui bat des records. « Je ne sais même pas de quoi vous parlez. C’est un jeu vidéo ? Je ne savais pas. Avec ce nom, je pensais que c’était une voiture », a déclaré Gattuso, cité par Sky Sport Italia.

Maintenir les exigences professionnelles à l’ère numérique

Si certains entraîneurs pourraient s’inquiéter des conséquences de parties de jeu vidéo tardives sur la récupération et les performances, Gattuso estime que jouer pour un club de l’envergure de la Lazio exige une certaine autodiscipline. Il a clairement indiqué qu’il attend de son effectif qu’il fasse passer sa condition physique avant ses aventures virtuelles. Selon lui, les exigences de la saison laissent peu de place à ce type de distraction si les joueurs veulent rester compétitifs.

L’entraîneur a souligné qu’il n’irait pas frapper aux portes aux petites heures du matin pour vérifier si les téléviseurs sont allumés. « Si mes joueurs y jouent la nuit, ce sera leur problème. Je ne vais pas vérifier ni demander à un joueur s’il a joué à la PlayStation. Pour faire ce métier, il faut se respecter soi-même », a fait remarquer Gattuso.

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Observer l’effectif à la table du petit-déjeuner

Gattuso compte se servir du petit-déjeuner pris en commun comme d’un indicateur du niveau d’énergie de ses joueurs. Il estime que le regard et le langage corporel d’un joueur à table en disent souvent long sur la nuit qu’il vient de passer. Si un joueur a arpenté les rues de Vice City au lieu de se reposer, l’entraîneur s’attend à le remarquer avant même qu’il ne foule le terrain pour les derniers préparatifs.

« Pendant le petit-déjeuner que nous prenons ensemble, j’essaierai de voir si quelqu’un s’est couché tard », a expliqué Gattuso. Pour lui, la priorité reste le « rectangle vert » et la nécessité de s’assurer que son équipe affiche le bon état d’esprit pour venir à bout d’une équipe de Lecce coriace.

Les réseaux sociaux de la Lazio suivent la tendance

Paradoxalement, alors que l’entraîneur ignore tout du jeu, son club a surfé sur la tendance. La Lazio a récemment publié sur ses réseaux sociaux une vidéo humoristique dans laquelle Gattuso et plusieurs joueurs sont réinventés dans l’univers de GTA. On y voit l’avatar de l’entraîneur dans un décor de Vice City, un contraste entre sa méconnaissance du jeu dans la vie réelle et la stratégie de communication numérique moderne du club.